Гемілтон зізнався, що він репер XNDA, який записав з Крістіною Агілерою трек Pipe

Шестиразовий чемпіон Формули-1, пілот Mercedes Льюїс Гемілтон зізнався, що він є тим самим репером під псевдонімом XNDA.

Два роки тому співачка Крістіна Агілера випустила пісню під назвою Pipe у колаборації з репером XNDA. Досі було не зрозуміло, хто саме ховається під псевдонімом, хоча ширилися чутки, що це був Гемілтон. Тепер через два роки Льюїс зізнався, що він є XNDA.

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У сторіс в Instagram гонщик опублікував довгий текст з повідомленням, в якому наголосив, що він є репером XNDA.

— Так, ця неймовірно красива і талановита дівчина звернулася до мене і попросила взяти участь у записі альбому. Я не міг у це повірити і використав цю нагоду. У мене було дві години, щоб написати короткий вірш та записати. Мета полягала у тому, щоб ви спершу почули музику, а пізніше дізналися, що це я. Але все вийшло не так, як ми планували від початку. Я повинен був відтермінувати своє зізнання. Не знаю чому, мабуть, через невпевненість у собі, побоювання чи переосмислення. Зараз я хочу сказати, що XDNA – це я, і я хочу подякувати Крістіні Агілері, що вона дала мені можливість проявити свій голос, – написав Гемілтон.















Гемілтон зізнався, що під псевдонімом XNDA записав трек з Крістіною Агілерою / 4 фотографии

Гемілтон писав музику протягом десяти років, але офіційно ніколи не випускав її під своїм ім’ям.

Трек Pipe Крістіни Агілери та XNDA увійшов до альбому під назвою Liberation, реліз якого відбувся 15 червня 2018 року.

За підсумками перших трьох етапів сезону-2020 Формули-1 Льюїс Гемілтон очолює особистий залік, маючи в активі 63 очки.

Другим йде його партер по команді Валтері Боттас (58), а замикає трійку лідерів пілот Red Bull Макс Ферстаппен (33).

Фото: Dreamstime, Lewis Hamilton