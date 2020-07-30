Клуб Национальной хоккейной лиги Чикаго Блэкхокс запретил болельщикам приходить на домашние матчи команды в индейских шапках.

Логотипом команды из штата Иллинойс является голова индейца, а сам клуб назван в честь вождя индейского племени Макатавимешекака по прозвищу Черный Ястреб (Black Hawk). Он участвовал в Англо-американской войне 1812-1815 годов на стороне Британской империи, а позже возглавлял набеги на американцев.

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Решение запретить одевать болельщикам шапки с перьями приняли после долгих разговоров с представителями коренных народов Америки.

— Эти символы являются священными, традиционно зарезервированными для вождей, которые заслужили большое уважение в своем племени, и их не следует использовать как костюм или для повседневной одежды, — говорится на сайте Чикаго Блэкхокс.

Также в клубе добавили, что будут популяризировать историю коренного населения страны и объявили о создании специальной платформы для содействия интеграции культуры коренных народов Америки.

Чикаго Блэкхокс является одной из старейших команд в НХЛ. Клуб был основан в 1926 году. За это время команда стала шестикратным обладателем Кубка Стэнли.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США активизировалось движение Black Lives Matter, которое касается расовой несправедливости и дискриминации. На фоне протестов футбольные клубы Вашингтон Редскинз (краснокожие) и Кливленд Индианс (индейцы) решили пересмотреть названия команд и логотипы.

А вот в Чигако Блэкхокс менять название и эмблему отказались, заявив, что с уважением относятся к личности Черного Ястреба, ведь он является той исторической фигурой, которая вдохновляла тысячи коренных американцев.

Источник: Chicago Blackhawks