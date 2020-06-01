В конце мая в США начались протесты из-за проявления полицейской жестокости, которая привела к смерти человека.

Протестующие уже около недели выражают свое недовольство несмотря на вспышку коронавируса в Соединенных Штатах.

Недавно стало известно, что действия полиции могли и не стать причиной смерти. Однако протесты не останавливаются, а сейчас их масштабы привели к тому, что в США решили задействовать Нацгвардию.

Факты ICTV рассказывают, что стало причиной начала протестов, и почему они до сих пор не прекращаются.

Смерть Джорджа Флойда

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая во время задержания полицейскими. В тот день правоохранители Миннеаполиса (штат Миннесота) получили вызов о возможной подделке денег.

Совладелец магазина Cup Foods заподозрил, что купюра в $20 долларов, которой хотел рассчитаться Флойд — поддельная. На момент прибытия полиции подозреваемый находился в своей машине и якобы был в состоянии наркотического опьянения.

По словам правоохранителей, мужчину попросили выйти из машины, однако он стал оказывать сопротивление, из-за чего полицейским пришлось применить силу.

Однако дальше показания полиции и очевидцев начинают расходиться. Некоторые говорят, что один из правоохранителей не просто пытался вытащить Флойда из авто, но и душил его.

Наибольшую огласку получила прямая трансляция в соцсети Facebook, на которой видно, что офицер Дерек Чаувин коленом придавил шею подозреваемого после того, как его завалили на землю. Тогда Флойд несколько раз говорил, что ему нечем дышать, и что он умирает.

Видео, которому придали огласки, не показывают все детали ареста. Когда трансляция началась, Чаувин уже прижимал мужчину коленом к земле, а тот умолял его прекратить.

Полицейские вызвали скорую, но Флойд потерял сознание еще до того, как медики приехали на место происшествия. И к тому времени офицер не убирал ногу с шеи подозреваемого.

Мужчину забрала карета скорой помощи, парамедики пытались спасти его жизнь, однако им это не удалось. Вскоре после задержания Флойд умер.

Начало протестов

Не только указанное видео стало причиной протестов. Вскоре после происшествия в СМИ появились ролики с камеры наблюдения вблизи места задержания. На них видно, что Флойд не оказывал никаких действий, которые можно было бы квалифицировать как сопротивление аресту.

Однако на видео можно увидеть, что мужчина и правоохранители о чем-то разговаривали сразу после задержания. Можно предположить, что афроамериканец был недоволен обстоятельствами своего задержания, но сейчас нельзя точно об этом сказать.

На землю его повалили уже возле авто полиции.

Чтобы установить причину смерти было назначено вскрытие, но до официального объявления начались протесты. Уже 26 мая, всего через день после происшествия, люди начали выходить на улицы, протестуя против произвола полицейских.

Однако в США смерти людей по вине полицейских происходят довольно часто. Согласно статистике, за 2016 год из-за действий правоохранителей погибли около 1 тыс. человек. Да, иногда у офицеров не было другого выхода, кроме как открыть огонь по злоумышленнику, но это не всегда так.

Хотя смерти, которых можно было избежать, часто набирают огласку в Соединенных Штатах, именно ситуация с Флойдом привела к вспышке протестов.

В комментарии Фактам ICTV психолог Вера Романова рассказала, что к протестам мог частично привести инстинкт самосохранения, а также желание отстоять справедливость.

— Мы живем в разных странах, с разным образом жизни, который формируется нашими психическими механизмами представления о нем. Если говорить о США, то они представляются как правовое государство, в котором все привыкли, что все следуют букве закона. Вдруг происходит что-то неправомерное. Если бы такое произошло в Индии, то там мог произойти самосуд, если в Украине, возможно, был бы протест, но это было бы очень долго, поскольку мы не привыкли верить в торжество права. В США понимают, что за свои права необходимо бороться, потому так быстро организовался протест, — рассказывает психолог.

Но это не первый раз, когда по вине полицейских умирают люди. Даже в этом году были случаи, когда действия правоохранителей привлекали внимание общественности. Романова считает, что сыграла роль и пандемия, которая повлияла на психическое состояние людей.

— Все живут во времена некой неопределенности, нестабильности… Люди ищут хоть какое-то основание, где они будут чувствовать себя в безопасности, будут понимать, что их будущее безопасно. Желание стабильности и безопасности, где-то внутреннее переживание заставляет людей идти на митинг, чтобы вернуть всех в тот образ жизни, который был привычен и понятен, — говорит она.

Однако уже в первый день были и те, кто демонстрировали недовольство действиями полицейских довольно агрессивно. Они прибегали к нападениям на правоохранителей и мародерству.

А с течением времени и нарастанием протестов и за пределами штата, количество агрессивно настроенных людей только увеличивалось. Психолог считает, что некоторые прибегают к таким действиям, поскольку таким образом отстаивают свою свободу.

— Невозможность восстановить справедливость и переживание чувства глубокой несправедливости к себе вызывает у разных людей разные способы ее восстановления. Кто-то привык бороться. Например, шестидесятники в Украине. Кто-то просто привык восстанавливать справедливость в своей жизни борьбой… В митинги включились люди с разным типом культур, жизненных историй, восприятия мира. Мародерством, скорее всего, занимаются те, кто ориентировались на способы, которые свойственны определенной культурной форме, форме мышления, — высказывает свое мнение психолог.

Сейчас протесты приобрели угрожающий масштаб, распространившись на большое количество штатов. Во многих крупных городах США (Филадельфия, Вашингтон, Нью-Йорк) протесты продолжаются даже ночью.

Протестующие даже подошли к Белому дому. И впервые с 1889 года огни сооружения выключили, а как сообщают СМИ, президента США Дональда Трампа даже на некоторое время эвакуировали в подземный бункер.

The picture circulating of the Whitehouse may not me real. But the lights did go out as #BunkerDon hid under the bed. #dcblackout pic.twitter.com/J9nLzowiF7 — HalfBurntToast (@HalfBurntToast) June 1, 2020

Из-за увеличения количества протестов пришлось также задействовать Национальную гвардию в 15 штатах. Примерно в 40 городах ввели комендантский час, который продлится до конца недели.

Около 4 тыс. человек арестовали за участие в протестах.

Что с полицейскими, которые задерживали Флойда

Через день после смерти Джорджа, четырех стражей порядка, которые принимали участие в его задержании, уволили из полиции. Делом по задержанию Флойда начало заниматься ФБР, оно стало главным приоритетом ведомства.

27 мая социальные сети продолжали раздувать “огонь” протестов лживой информации об экс-офицере полиции Чаувине. В частности, его обвиняли в расизме.

Позже в тот день опубликованную информацию опровергли. Однако его репутации смогли достаточно навредить.

Вскоре после этого, 29 мая, полицейскому, который держал ногу на шее Флойда, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Таким образом Чаувин стал первым полицейским Миннесоты, которого обвинили в убийстве афроамериканца.

Пока прокурор не запросил срок наказания для экс-полицейского, но по законам штата его могут лишить свободы максимум на 25 лет.

В то же время появились результаты вскрытия Флойда. Они не подтвердили теорию о том, что его смерть наступила в результате удушения и то, что у него были болезни, которые могли ухудшиться из-за процедуры задержания.

Однако это лишь усилило протесты в США. Семья погибшего даже запросила проведение независимого вскрытия, чтобы убедиться в причине смерти.

Чаувин должен предстать перед судом 8 июня.

Параллели с Украиной и не только

Поддержку протестующим в США начали выражать и за пределами страны. В частности, в Лондоне (Великобритания) на Трафальгарской площади собралась толпа, чтобы поддержать протесты американцев.

В Берлине (Германия) сотни людей пришли под посольство США, а в Австралии запланировали несколько митингов, которые должны состояться в течение недели.

В Украине американцев поддержал экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко. Он заявил, что людей не должны разделять по цвету кожи, полу и сексуальной ориентации, что нужно говорить за невинных людей.

Почему так происходит? Ответ очень прост: не только в Соединенных Штатах фиксируют случаи полицейского произвола. Особенно эта проблема актуальна для Украины, хотя наша страна уже долгое время с этим борется.

Лишь недавно в Кагарлыке полицейские вызвали на допрос 25-летнюю женщину и прямо в отделении пытали. Сейчас правоохранители находятся на скамье подсудимых, их дело рассматривается.

Но проблема не только в этих полицейских, проблема в том, как часто их действия остаются безнаказанными, и не только в Украине.

В программе Факти тижня на ICTV экс-глава Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак выразил мнение, что систему МВД нужно было менять так же, как и при создании патрульной полиции.

— Сначала изменить всю систему подготовки кадров, и потом ими начнут вытеснять людей с руководящих должностей, — говорит Чумак.

Но почему же в США, где царит справедливость, продолжаются протесты, даже несмотря на все усилия, которые прикладывают к расследованию дела.

Скорее всего, люди почувствовали на себе полицейскую жестокость после того, как началось мародерство и нападения на правоохранителей. Да, были те, кого арестовали за совершенные преступления, но точно были и те, кто хотел лишь отстоять свои права законным способом.

Вспомним революцию достоинства в нашей стране. Ее искры начали раздувать когда тогдашняя власть отказалась подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

Тысячи недовольных людей вышли на Майдан Независимости чтобы выразить протест. Однако понемногу искры революции начали угасать. Лишь когда была дана команда разогнать “остатки Майдана”, когда спецназовцы проявили жестокость к людям, разгорелся настоящий огонь революции.

Ближе к настоящему — Гонконг. Люди вышли на протесты из-за закона, который нарушал их права. Но после того, как его полностью отозвали, протесты не прекратились, ведь граждане были по горло сыты действиями полицейских.

Среди требований было и расследования приказа о применении оружия правоохранителями против участников акции.

Теперь и в США мы видим подобную картину. Для многих протестующих уже не важно, кто прав, а кто виноват.

Главное — их права и свободы нарушили люди, которые должны их защищать. И теперь им придется ответить за это сполна.

Владислав Бомбела