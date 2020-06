В конце мая в США начались протесты из-за проявления полицейской жестокости, которая привела к смерти человека.

Протестующие уже около недели выражают свое недовольство несмотря на вспышку коронавируса в Соединенных Штатах.

Недавно стало известно, что действия полиции могли и не стать причиной смерти. Однако протесты не останавливаются, а сейчас их масштабы привели к тому, что в США решили задействовать Нацгвардию.

Факты ICTV рассказывают, что стало причиной начала протестов, и почему они до сих пор не прекращаются.

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая во время задержания полицейскими. В тот день правоохранители Миннеаполиса (штат Миннесота) получили вызов о возможной подделке денег.

Совладелец магазина Cup Foods заподозрил, что купюра в $20 долларов, которой хотел рассчитаться Флойд — поддельная. На момент прибытия полиции подозреваемый находился в своей машине и якобы был в состоянии наркотического опьянения.

По словам правоохранителей, мужчину попросили выйти из машины, однако он стал оказывать сопротивление, из-за чего полицейским пришлось применить силу.

Однако дальше показания полиции и очевидцев начинают расходиться. Некоторые говорят, что один из правоохранителей не просто пытался вытащить Флойда из авто, но и душил его.

Наибольшую огласку получила прямая трансляция в соцсети Facebook, на которой видно, что офицер Дерек Чаувин коленом придавил шею подозреваемого после того, как его завалили на землю. Тогда Флойд несколько раз говорил, что ему нечем дышать, и что он умирает.

Видео, которому придали огласки, не показывают все детали ареста. Когда трансляция началась, Чаувин уже прижимал мужчину коленом к земле, а тот умолял его прекратить.

Полицейские вызвали скорую, но Флойд потерял сознание еще до того, как медики приехали на место происшествия. И к тому времени офицер не убирал ногу с шеи подозреваемого.

Мужчину забрала карета скорой помощи, парамедики пытались спасти его жизнь, однако им это не удалось. Вскоре после задержания Флойд умер.

Не только указанное видео стало причиной протестов. Вскоре после происшествия в СМИ появились ролики с камеры наблюдения вблизи места задержания. На них видно, что Флойд не оказывал никаких действий, которые можно было бы квалифицировать как сопротивление аресту.

Однако на видео можно увидеть, что мужчина и правоохранители о чем-то разговаривали сразу после задержания. Можно предположить, что афроамериканец был недоволен обстоятельствами своего задержания, но сейчас нельзя точно об этом сказать.

На землю его повалили уже возле авто полиции.

Чтобы установить причину смерти было назначено вскрытие, но до официального объявления начались протесты. Уже 26 мая, всего через день после происшествия, люди начали выходить на улицы, протестуя против произвола полицейских.

Однако в США смерти людей по вине полицейских происходят довольно часто. Согласно статистике, за 2016 год из-за действий правоохранителей погибли около 1 тыс. человек. Да, иногда у офицеров не было другого выхода, кроме как открыть огонь по злоумышленнику, но это не всегда так.

Хотя смерти, которых можно было избежать, часто набирают огласку в Соединенных Штатах, именно ситуация с Флойдом привела к вспышке протестов.

В комментарии Фактам ICTV психолог Вера Романова рассказала, что к протестам мог частично привести инстинкт самосохранения, а также желание отстоять справедливость.

Но это не первый раз, когда по вине полицейских умирают люди. Даже в этом году были случаи, когда действия правоохранителей привлекали внимание общественности. Романова считает, что сыграла роль и пандемия, которая повлияла на психическое состояние людей.

Однако уже в первый день были и те, кто демонстрировали недовольство действиями полицейских довольно агрессивно. Они прибегали к нападениям на правоохранителей и мародерству.

А с течением времени и нарастанием протестов и за пределами штата, количество агрессивно настроенных людей только увеличивалось. Психолог считает, что некоторые прибегают к таким действиям, поскольку таким образом отстаивают свою свободу.

Сейчас протесты приобрели угрожающий масштаб, распространившись на большое количество штатов. Во многих крупных городах США (Филадельфия, Вашингтон, Нью-Йорк) протесты продолжаются даже ночью.

Протестующие даже подошли к Белому дому. И впервые с 1889 года огни сооружения выключили, а как сообщают СМИ, президента США Дональда Трампа даже на некоторое время эвакуировали в подземный бункер.

The picture circulating of the Whitehouse may not me real. But the lights did go out as #BunkerDon hid under the bed. #dcblackout pic.twitter.com/J9nLzowiF7

— HalfBurntToast (@HalfBurntToast) June 1, 2020