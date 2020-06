Mercedes перекрасил ливрею на сезон-2020 из-за движения BLM

Действующий обладатель Кубка конструкторов немецкая команда Mercedes изменила цвет ливреи на сезоне-2020. Руководство конюшни решило отойти от привычного серебристого окраса болида. Теперь на автомобиле будет преобладать черный цвет, а на дуге над головой пилота разместят надпись End Racism (Положить конец расизму).

Серебристую окраска присутствовала в цветовой гамме концерна на соревнованиях еще с 1930-х годов.

В Mercedes заявили, что движение Black Lives Matter пролило свет на то, насколько миру необходимы новые меры и действия в борьбе с расизмом.

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020