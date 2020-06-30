Mercedes перекрасил ливрею на сезон-2020 из-за движения BLM

Действующий обладатель Кубка конструкторов немецкая команда Mercedes изменила цвет ливреи на сезоне-2020. Руководство конюшни решило отойти от привычного серебристого окраса болида. Теперь на автомобиле будет преобладать черный цвет, а на дуге над головой пилота разместят надпись End Racism (Положить конец расизму).

Серебристую окраска присутствовала в цветовой гамме концерна на соревнованиях еще с 1930-х годов.

В Mercedes заявили, что движение Black Lives Matter пролило свет на то, насколько миру необходимы новые меры и действия в борьбе с расизмом.

— Представляем нашу новую ливрею 2020 года. Она означает стремление нашей команды к разнообразию и борьбы с расизмом и дискриминацией в любых формах.

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

Чемпион мира и пилот Mercedes Льюис Хэмилтон назвал решение изменить окраску ливреи важным шагом.

В заявлении конюшни говорится, что только 3% их рабочих признают, что принадлежат к этническим группам, и только 12% сотрудников Mercedes F1 — женщины.

— Это отсутствие разнообразия свидетельствует о том, что нам нужно найти новые подходы для привлечения талантов из многих сфер общества, которых мы сейчас не достигаем.

Сначала окраска болида Mercedes на сезон-2020 была серебристого цвета с красными элементами после подписания контракта с новым спонсором.

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон публично выступает за поддержку движения Black Lives Matter. В начале июня он поддержал действия протестующих, когда они повалили памятник работорговцу и филантропу Эдварду Колстону в Бристоле.

Также в Формуле-1 заявили об акции #WeRaceAsOne. Ее идеей является борьба с Covid-19 и осуждения расизма и дискриминации. Отныне на болидах команд разместят наклейки с изображением радуги.

Старт чемпионата Формулы-1 2020 года отложили из-за пандемии коронавируса. Возобновить сезон должны Гран-при Австрии на трассе в Шпильбурге уже 5 июля. Сейчас подтверждено восемь этапов.

Фото: Mercedes-AMG F1