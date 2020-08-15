Английский Манчестер Сити встретился с французским Лионом в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лиссабоне на стадионе Эштадиу Жозе Алвеладе.

Результат матча стал сенсацией, поскольку изначально больше болельщиков ставили ставку на Манчестер. Встреча закончилась со счетом: 1 — 3.

Неожиданно Лион открыл счет на 24 минуте и со счетом 0 — 1 закончил первый тайм.

На видео видно, как Гарсия в великолепном подкате не дал выйти на свидание с Эдерсоном Токо-Экамби. Однако к мячу первый подоспел Корне и ударом в касание поразил ближний угол ворот.

Во втором тайме на 69 минуте Манчестер Сити сравнял счет: Стерлинг здорово обыграл в штрафной Лиона Денайера и покатил мяч в центр на Де Брюйне, который ударом в касание поразил дальний угол ворот Лопеша.

Но уже через 10 минут Дембеле вышел с Эдерсоном один на один и переиграл его: 2 — 1, а на 87 минуте в ответной атаке Лион забивает третий мяч.

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За 5 дополнительных минут счет не изменился, а украинец Александр Зинченко так и не вышел на поле, проведя два тайма на скамейке запасных.

Разгром Барселоны

14 августа на нейтральном поле в Португалии встретилась одна из сильнейших пар 1/4 ЛЧ — Барселона — Бавария. Неожиданно для всех мюнхенцы нанесли каталонцам разгромное поражение и, забив 8 голов в ворота соперников, вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Теперь в 1/2 финала Бавария встретится с французским Лионом.

Финал Лиги чемпионов-2020 запланирован в Лиссабоне на 23 августа.