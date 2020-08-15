Англійський Манчестер Сіті зустрівся з французьким Ліоном у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся у Лісабоні на стадіоні Ештадіу Жозе Алвеладе.

Результат матчу став сенсацією, оскільки від початку більше вболівальників ставили ставку на Манчестер. Зустріч закінчилася з рахунком: 1 – 3.

Неочікувано Ліон відкрив рахунок на 24 хвилині та з рахунком 0 – 1 закінчив перший тайм.

На відео видно, як Гарсія в чудовому підкаті не дав вийти на побачення з Едерсонои Токо-Екамбі. Однак до м’яча першим встиг Корне і ударом в один дотик поцілив у ближній кут воріт.

У другому таймі на 69 хвилині Манчестер Сіті вирівняв рахунок: Стерлінг добре обіграв у штрафному Ліона Денайера і покотив м’яч у центр на Де Брюйне, який ударом в один дотик поцілив у дальній кут воріт Лопеша.

Але вже через 10 хвилин Дембеле вийшов з Едерсон один на один і переграв його: 2 – 1, а на 87 хвилині в атаці Ліон забив третій м’яч.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

За 5 додаткових хвилин рахунок не змінився, а українець Олександр Зінченко так і не вийшов на поле, провівши два тайми на лаві запасних.

Розгром Барселони

14 серпня на нейтральному полі у Португалії зустрілася одна з найсильніших пар 1/4 ЛЧ – Барселона – Баварія. Неочікувано для всіх мюнхенці завдали каталонцям розгромної поразки та, забивши 8 голів у ворота суперників, вийшли у півфінал Ліги чемпіонів.

Тепер в 1/2 фіналу Баварія зустрінеться із французьким Ліоном.

Фінал Ліги чемпіонів-2020 запланований у Лісабоні на 23 серпня.