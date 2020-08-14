Одна из сильнейших пар четвертьфинала Лиги чемпионов Барселона — Бавария провели напряженную игру на португальском стадионе да Луш. Поединок закончился со счетом 2 — 8.

На 4 минуте баварцы заявили о себе первым голом: Гнабри разогнал атаку пасом на левый фланг Перишич, а тот перевел в центр. Мюллер обыгрался с Левандовски и легко попал в ворота каталонцев.

Через несколько минут Дэвид Алаба сравнял счет.

На 21, 27 и 31 минуте Бавария трижды попала в ворота каталонцев. Сначала Иван Перишич ворвался в штрафную по левому флангу и пробил в дальний угол ворот тер Штегена, а затем Серж Гнабри и Томас Мюллер добавили еще два гола.

В другом тайме на 57 минуте Барселона неожиданно забила второй гол.

На 82 минуте Бавария утвердила свое лидерство шестым мячом в ворота соперника, а уже через 3 минуты Мюллер отдал пас в штрафную на Коутиньо, вышел на ударную позицию и пробил под самую штангу седьмой гол.

И уже на 89 минуте Коутиньо сделал дубль.

Читайте: Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей

Теперь в 1/2 финала Бавария встретится с английским Манчестер Сити или французским Лионом. Финал Лиги чемпионов-2020 запланирован в Лиссабоне на 23 августа.