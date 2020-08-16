В Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 252, главным событием которого стал титульный бой в тяжелом весе между американцами Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.

Миочич победил единогласным решением судей. Тепер не его счету 20 побед и три поражения.

Для Кормье это третье поражение при 22 победах.

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Перед этим боем счет в противостоянии был 1:1 – Кормье и Миочич по разу выиграли нокаутом.

Третий бой продлился 5 раундов. Единогласным решением судей победу одержал Миочич, защитив титул: 49-46, 49-46, 48-47.

Ломаченко — Лопес

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес договорились о проведении поединка.

Бой Ломаченко — Лопес состоится 17 октября 2020 года, а официальным транслятором выступит канал ESPN. Где именно состоится бой станет известно позже.

Фото: stipemiocic