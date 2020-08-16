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Факти / Спорт

UFC 252: Стіпе Міочіч переміг у бою з Данієлем Корм’є

У Лас-Вегасі (США) пройшов турнір UFC 252, головною подією якого став титульний бій у важкій вазі між американцями Стіпе Міочічем і Данієлем Корм’є.

Міочіч переміг одноголосним рішенням суддів. Тепер не його рахунку 20 перемог і три поразки.

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Для  Корм’є це третя поразка, проте він має 22 перемоги.

Перед цим боєм рахунок в протистоянні був 1:1 – Корм’є і Міочіч по разу виграли нокаутом.

Третій бій тривав 5 раундів. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Міочіч, захистивши титул: 49-46, 49-46, 48-47.

Ломаченко – Лопес

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко та володар поясу IBF Теофімо Лопес домовилися про проведення поєдинку.

Бій Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня 2020 року, а офіційним транслятором виступить канал ESPN. Де саме відбудеться бій стане відомо згодом.

Фото: stipemiocic

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