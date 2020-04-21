UFC отменил четыре турнира в апреле и мае

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил об отмене четырех турниров, которые были запланированы в апреле и мае, из-за пандемии Covid-19.

На официальном сайте промоушена сообщается, что 9 мая в Сан-Паулу (Бразилия) не состоится турнир UFC 250, а также три турнира UFC Fight Night: 25 апреля в Линкольне (США), 2 мая в Оклахома-Сити (США) и 16 мая в Сан-Диего (США).

— Болельщики, которые приобрели билеты на события, получат возврат средств в полном объеме. UFC надеется вернуться в ближайшем будущем, — говорится в заявлении.

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Ранее босс UFC Дэйна Уайт объявил об отмене турнира UFC 249, который был запланирован на 18 апреля.

Источник: UFC