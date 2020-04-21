PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

UFC отменил четыре турнира в апреле и мае

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил об отмене четырех турниров, которые были запланированы в апреле и мае, из-за пандемии Covid-19.

На официальном сайте промоушена сообщается, что 9 мая в Сан-Паулу (Бразилия) не состоится турнир UFC 250, а также три турнира UFC Fight Night: 25 апреля в Линкольне (США), 2 мая в Оклахома-Сити (США) и 16 мая в Сан-Диего (США).

— Болельщики, которые приобрели билеты на события, получат возврат средств в полном объеме. UFC надеется вернуться в ближайшем будущем, — говорится в заявлении.

Читайте: Боец UFC остановила секс-торговца в ресторане в Ливерпуле

Ранее босс UFC Дэйна Уайт объявил об отмене турнира UFC 249, который был запланирован на 18 апреля.

Источник: UFC

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка