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Факты / Спорт

Семь украинок выступят в основной сетке US Open-2020

На Открытом чемпионате США по теннису в 2020 году выступит рекордное количество украинских спортсменок. Сразу семь украинок стартуют в основной сетке 31 августа в Нью-Йорке.

Хотя первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в турнире серии Grand Slam, в нем примут участие следующие украинские теннисистки: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко и Ангелина Калинина.

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Для Завацкой это будет дебютное выступление в основной сетке US Open, тогда как Костюк вообще впервые выступит на этом турнире.

Сейчас уже известны соперницы украинок:

  • Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелина Калинина
  • Екатерина Бондаренко — Алле Киик (США)
  • Марта Костюк — Дарья Касаткина (Россия)
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Катарина Завацкая
  • Мэдисон Бренгл (США) — Леся Цуренко
  • Астра Шарма (Австралия) — Даяна Ястремская
  • Екатерина Козлова — Уитни Осуйве

4 августа стало известно, что Свитолина подала заявку на участие в US Open-2020 в последний день подачи. Впрочем, через несколько дней украинка сообщила, что приняла решение отказаться от участия в турнире из-за угрозы коронавируса.

На US Open также не сыграет первая ракетка мира Эшли Барти и китаянка Ван Цян, а у мужчин турнир пропустят: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Гаэль Монфис, Станислас Вавринка, Фабио Фоньини, Ник Кирьос и Жо-Вильфрид Цонга.

Открытый чемпионат США по теннису продлится до 13 сентября.

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