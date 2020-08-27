Енот проник на пустой стадион во время теннисного матча в Нью-Йорке

Во время теннисного матча в рамках 1/4 финала турнира ATP в Нью-Йорке между канадцем Милошем Раоничем и сербским теннисистом Филиппом Краиновичем на трибунах заметили непрошеного гостя.

В трансляцию матча попал эпизод, когда на зрительских сиденьях появился енот.

Krajinovic is hitting the ball so well, even the racoon is stopping to appreciate it. pic.twitter.com/APoomk6nz0 — Will (@WillBeckman_) August 27, 2020

Из-за пандемии коронавируса теннисные матчи проходят без зрителей. Именно поэтому на сервисе Reddit пушистого зверька окрестили самым преданным теннисным поклонником.

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Сама игра завершилась победой Раонича в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 7:5. За выход в финал соревнований канадец поспорит с четвертым сеяным на турнире греком Стефаносом Циципасом.

УЕФА оштрафовал Бешикташ за появление на поле кота

В сезоне-2017/18 Лиги чемпионов во время матча 1/8 финала между турецким Бешикташем и мюнхенской Баварией на поле стадиона Водафон Арена в Стамбуле появился рыжий кот.

Пушистик понравился пресс-службе мюнхенского клуба и они поделились фотографиями с незваным гостем на страницах клуба в соцсети.

Однако, в УЕФА инцидент с рыжим котом трактовали, как ненадлежащую организацию и оштрафовали Бешикташ на €34 тыс.