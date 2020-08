Енот проник на пустой стадион во время теннисного матча в Нью-Йорке

Во время теннисного матча в рамках 1/4 финала турнира ATP в Нью-Йорке между канадцем Милошем Раоничем и сербским теннисистом Филиппом Краиновичем на трибунах заметили непрошеного гостя.

В трансляцию матча попал эпизод, когда на зрительских сиденьях появился енот.

Krajinovic is hitting the ball so well, even the racoon is stopping to appreciate it. pic.twitter.com/APoomk6nz0

— Will (@WillBeckman_) August 27, 2020