22-летнего американского боксера Дэнни Гонсалеса убили во время семейного пикника. Трагедия произошла 7 сентября в Морено-Валли, штат Калифорния.

На улице к спортсмену подошел неизвестный мужчина и открыл огонь. В результате полученных огнестрельных ранений Гонсалес умер, а двух подростков, находившихся вместе с ним, доставили в больницу.

Сейчас полиция устанавливает мотивы поступка убийцы и его личность.

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После известия о трагической смерти Гонсалеса Флойд Мэйуэзер поделился общим снимком с парнем, на котором было написано: Покойся с миром Дэнни Гонсалез.

— Покойся с миром чемпион. Ты ушел, но никогда не будешь забытым, — подписал фото Флойд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 8 Сен 2020 в 1:56 PDT

Кто такой Дэнни Гонсалес?

В 18-летнем возрасте (2016 год) талантливый юноша подписал контракт с промоутерской компанией Флойда Мэйуэзера.

Он был участником чемпионат мира по боксу 2013 года среди юношей, который прошел в Киеве. Гонсалес участвовал в юношеской Олимпиаде и юношеском чемпионате мира по боксу, где выиграл ряд наград.

В промоушне Мейвезера боксер дебютировал в октябре 2016 года с победы над Шоном Акостой.

Последний раз он выходил на ринг в 2017 году в Сакраменто, штат Калифорния. Время от времени в 2020 году Дэнни дразнил своих подписчиков возвращением в бокс публикациями в Instagram.