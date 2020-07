24-летний боксер Тревелл Мэзион, который выступал в среднем весе, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Техасе, США.

Спортсмен попал в ДТП неподалеку Остина. Его Cadillac выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. Кроме Мэзиона, который погиб на месте, водитель авто, в которое он въехал, умер в больнице.

В активе Мэзиона 17 победных поединков в профи, из которых 13 — нокаутом. Свой последний бой Тревелл провел 11 января на стадионе Аламодом в Сан-Антонио, Техас. Тогда он в первом раунде отправил в нокаут мексиканца Фернандо Кастанеду, а сам поединок продолжался 58 секунд.

Эксперты и журналисты предсказывали Мэзиону блестящую карьеру в боксе.

I am still in disbelief. @black_magic92 you left us far too soon! Nice, young man with all the talent in the world. Not only did our sport take a huge hit with losing you but the world lost a good one. You are forever Golden. My heart & prayers are with you & your family champ. pic.twitter.com/oFkUi0yyQb

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) July 16, 2020