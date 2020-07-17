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Факты / Спорт

24-летний непобедимый боксер Мэзион погиб в ДТП в США

24-летний боксер Тревелл Мэзион, который выступал в среднем весе, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Техасе, США.

Спортсмен попал в ДТП неподалеку Остина. Его Cadillac выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. Кроме Мэзиона, который погиб на месте, водитель авто, в которое он въехал, умер в больнице.

— Мы в Golden Boy глубоко опечалены известием о трагической смерти Тревелла Мэзиона вчера вечером. Он был хорошим и харизматичным молодым человеком, который освещал каждую комнату, в которую входил и вызывал волнения у поклонников на ринге. Пусть покоится с миром, — говорится в заявлении компании Golden Boy Promotions.

В активе Мэзиона 17 победных поединков в профи, из которых 13 — нокаутом. Свой последний бой Тревелл провел 11 января на стадионе Аламодом в Сан-Антонио, Техас. Тогда он в первом раунде отправил в нокаут мексиканца Фернандо Кастанеду, а сам поединок продолжался 58 секунд.

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Эксперты и журналисты предсказывали Мэзиону блестящую карьеру в боксе.

— Я до сих пор не верю. Ты слишком рано нас покинул. Хороший, молодой парень, который обладает всеми талантами мира. Ты навсегда Золотой. Мое сердце и молитвы с тобой, чемпион, и с твоей семьей, — написал — промоутер Оскар Де Ла Хойя.

Бойца ММА убили во время празднования 30-летия

11 июля стало известно, что бойца смешанных боевых искусств Жаро Шеперда зарезали на его 30-й день рождения.

На бойца напали неизвестные в Лондоне, когда спортсмен в кругу друзей и семьи праздновал день рождения.

Фото: Travell Mazion

Источник: ESPN

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