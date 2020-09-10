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Факты / Спорт

Формула-1: Феттель подписал контракт с Racing Point

Британская команда Racing Point официально объявила о подписании контракта с немецким гонщиком Ferrari Себастьяном Феттелем. Его партнером в команде будет канадский гонщик Лэнс Стролл.

Информация о том, что гонщик ведет переговоры с командой касательно многолетнего соглашения начала появляться еще в июне.

 

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CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond. Full story at racingpointf1.com

Публикация от BWT Racing Point F1 Team (@racingpointf1)

Для Феттеля текущий сезон Формулы-1 в составе итальянской конюшни Ferrari станет последним. Скудерия ранее объявила, что не планирует продлевать соглашение с четырехкратным чемпионом Ф-1 на сезон-2021 и подписала контракт с пилотом McLaren Карлосом Сайнсом-младшим.

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Серхио Перес покинул Racing Point

9 сентября мексиканский пилот Racing Point Серхио Перес объявил о своем уходе из британской конюшни после завершения сезона-2020.

Перес выступал за Racing Point с сезона-2014. Ранее он выступал за Sauber и McLaren. Вероятно, что следующей командой 30-летнего мексиканца станет Alfa Romeo.

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