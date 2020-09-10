Формула-1: Феттель підписав контракт із Racing Point

Британська команда Racing Point офіційно оголосила про підписання контракту із німецьким гонщиком Ferrari Себастьяном Феттелем. Його партнером у команді буде канадський гонщик Ленс Стролл.

Інформація про те, що гонщик веде перемовини із командою щодо довготривалої угоди почала з’являтися ще у червні.

Для Феттеля поточний сезон Формули-1 у складі італійської стайні Ferrari стане останнім. Скудерія раніше оголосила, що не планує продовжувати угоду із чотириразовим чемпіоном Ф-1 на сезон-2021 та підписала контракт із пілотом McLaren Карлосом Сайнсом-молодшим.

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Серхіо Перес покинув Racing Point

9 вересня мексиканський пілот Racing Point Серхіо Перес оголосив про свій відхід з британської стайні після завершення сезону-2020.

Перес виступав за Racing Point із сезону-2014. Раніше він виступав за Sauber та McLaren. Ймовірно, що наступною командою 30-річного мексиканця стане Alfa Romeo.