Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон создал собственную гоночную команду под названием TeamX44. Коллектив шестикратного чемпиона Формулы-1 примет участие в дебютном ралли-рейдовой серии Extreme E.

Первый сезон Extreme E состоится в пяти отдаленных уголках планеты, которые уже пострадали или страдают от изменений климата, такие как Арктика и Антарктика.

35-летний Хэмилтон назвал создание собственной команды захватывающим новым проектом и заявил, что серия сама обратилась к нему из-за экологической направленности.

So proud to finally announce @teamx44

Team X44 will be joining the @extremeelive series and I’m really excited to share this project with you. It will be fun to have a different role from being the team driver. /1 pic.twitter.com/wWY5svinGg

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 8, 2020