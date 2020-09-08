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Факты / Спорт

Хэмилтон создал собственную гоночную команду

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон создал собственную гоночную команду под названием TeamX44. Коллектив шестикратного чемпиона Формулы-1 примет участие в дебютном ралли-рейдовой серии Extreme E.

Первый сезон Extreme E состоится в пяти отдаленных уголках планеты, которые уже пострадали или страдают от изменений климата, такие как Арктика и Антарктика.

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35-летний Хэмилтон назвал создание собственной команды захватывающим новым проектом и заявил, что серия сама обратилась к нему из-за экологической направленности.

— Каждый из нас имеет силу изменить ситуация, это много значит для меня. Я хочу воспользоваться своей любовью к гонкам и любовью к нашей планете, чтобы увеличить положительное влияние в этой ситуации, — сказал Хэмилтон.

Команда британца названа в соответствии с его гоночным номером в Королевских гонках — X44. Первые гонки X Prix запланированы на начало 2021 года.

Extreme E — это серия, основанная той же командой, которая стоит за Формулой E, а гонки проводятся по всему миру для содействия электрификации, устойчивости и равенства. Ее организаторы надеются создать настоящую эволюцию в автоспорте.

Также на официальном сайте гонки ведется отсчет до старта первого этапа. Сейчас до начала осталось 137 дней.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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