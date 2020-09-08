Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон создал собственную гоночную команду под названием TeamX44. Коллектив шестикратного чемпиона Формулы-1 примет участие в дебютном ралли-рейдовой серии Extreme E.

Первый сезон Extreme E состоится в пяти отдаленных уголках планеты, которые уже пострадали или страдают от изменений климата, такие как Арктика и Антарктика.

Читайте: Хэмилтон признался, что под псевдонимом XNDA записал трек с Кристиной Агилерой

35-летний Хэмилтон назвал создание собственной команды захватывающим новым проектом и заявил, что серия сама обратилась к нему из-за экологической направленности.

— Каждый из нас имеет силу изменить ситуация, это много значит для меня. Я хочу воспользоваться своей любовью к гонкам и любовью к нашей планете, чтобы увеличить положительное влияние в этой ситуации, — сказал Хэмилтон.

So proud to finally announce @teamx44

Team X44 will be joining the @extremeelive series and I’m really excited to share this project with you. It will be fun to have a different role from being the team driver. /1 pic.twitter.com/wWY5svinGg — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 8, 2020

Команда британца названа в соответствии с его гоночным номером в Королевских гонках — X44. Первые гонки X Prix запланированы на начало 2021 года.

A brand new team needs a brand new livery… and we think @TeamX44 have aced it with this one! #ExtremeE pic.twitter.com/6nsMNvICpa — Extreme E (@ExtremeELive) September 8, 2020

Extreme E — это серия, основанная той же командой, которая стоит за Формулой E, а гонки проводятся по всему миру для содействия электрификации, устойчивости и равенства. Ее организаторы надеются создать настоящую эволюцию в автоспорте.

Также на официальном сайте гонки ведется отсчет до старта первого этапа. Сейчас до начала осталось 137 дней.