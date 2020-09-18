Швед побил рекорд Бубки, который держался 26 лет

20-летний швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд украинца Сергея Бубки по прыжкам с шестом на открытом воздухе, который держался 26 лет.
Дюплантис преодолел отметку в 6,15 метра на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Риме в четверг.
В феврале этого же года Дуплантис побил еще и мировой рекорд француза Рено Лавиллени по прыжкам с шестом в помещении, преодолев отметку 6,17 м. После этого прыгун смог подняться еще на один сантиметр.
До Лавиллени этот рекорд также принадлежал Бубке и продержался 20 лет.
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Рекорд Бубки, который побил Дюплантис
31 июля 1994 Сергей Бубка на соревнованиях в итальянском городе Сестриере перепрыгнул через планку, установленную на высоте 6,14 метра.
26 лет его результат не удавалось превзойти.
— Мировой рекорд — наконец-то! Это так круто. Я так сильно хотел преодолеть эти 6,15 м, — сказал 20-летний Дюплантис.
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