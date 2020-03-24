Фанаты назвали 50 лучших спортсменов мира всех времен

Легендарного баскетболиста Майкла Джордана поклонники во всем мире признали лучшим спортсменом всех времен. Баскетболист выиграл шесть титулов НБА за свою блестящую карьеру.
В голосовании болельщиков Джордан обошел легендарного боксера Мухаммеда Али и хоккейную звезду Уэйна Гретцки.
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Единственным украицем, который попал в рейтинг, стал Сергей Бубка. Он расположился на 45-й строчке.
Американская теннисистка Серена Уильямс стала единственной женщиной в рейтинге, расположившись на 36-й строчке.
Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси разместился на 14-й позиции, а вслед за ним португальский форвард Криштиану Роналду.
Топ-50 величайших спортсменов мира всех времен:
|1.
|Майкл Джордан (баскетбол)
|26.
|Серена Уильямс (теннис)
|2.
|Мухаммед Али (бокс)
|27.
|Майк Тайсон (бокс)
|3.
|Уэйн Гретцки (хоккей)
|28.
|Дейли Томпсон (легкая атлетика)
|4.
|Бейб Рут (бейсбол)
|29.
|Пейтон Мэннинг (американский футбол)
|5.
|Майкл Фелпс (плаванье)
|30.
|Майкл Джонсон (легкая атлетика)
|6.
|Усэйн Болт (легкая атлетика)
|31.
|Дерек Джетер (бейсбол)
|7.
|Джим Торп (легкая атлетика, бейсбол, баскетбол)
|32.
|Коби Брайант (баскетбол)
|8.
|Бу Джексон (бейсбол)
|33.
|Карл Льюис (легкая атлетика)
|9.
|Пеле (футбол)
|34.
|Ларри Берд (баскетбол)
|10.
|Роджер Федерер (теннис)
|35.
|Джеки Робинсон (бейсбол)
|11.
|Джо Монтана (американский футбол)
|36.
|Флойд Мейвезер-младший (бокс)
|12.
|ЛеБрон Джеймс (баскетбол)
|37.
|Мэджик Джонсон (баскетбол)
|13.
|Брюс Ли (бойові мистецтва)
|38.
|Бретт Фавр (американский футбол)
|14.
|Лионель Мессі (футбол)
|39.
|Хайле Гебрселассие (легкая атлетика)
|15.
|Криштиану Роналду (футбол)
|40.
|Майкл Уик (американский футбол)
|16.
|Бобби Орр (хоккей)
|41.
|Барри Сандерс (американский футбол)
|17.
|Джесси Овенс (легкая атлетика)
|42.
|Зинедин Зидан (футбол)
|18.
|Дональд Бредман (крикет)
|43.
|Тони Гоук (скейтбординг)
|19.
|Уилт Чембберлен (баскетбол)
|44.
|Дрю Бріс (американский футбол)
|20.
|Том Бреди (американский футбол)
|45.
|Сергей Бубка (легкая атлетика)
|21.
|Тайгер Вудс (гольф)
|46.
|Крис Гой (велоспорт)
|22.
|Горди Хоу (хоккей)
|47.
|Карим Абдул-Джаббар (баскетбол)
|23.
|Джери Райс (американский футбол)
|48.
|Ян Торп (плавання)
|24.
|Джим Браун (американский футбол)
|49.
|Двейн Джонсон (реслинг)
|25.
|Джон Сина (реслинг)
|50.
|Златан Ибрагимович (футбол)
Примечание: выделены спортсмены продолжают свою карьеру.
Соответствующий рейтинг опубликовал ресурс TheTopTens.
Напомним, France Football назвал самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.