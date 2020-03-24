Фанаты назвали 50 лучших спортсменов мира всех времен

Легендарного баскетболиста Майкла Джордана поклонники во всем мире признали лучшим спортсменом всех времен. Баскетболист выиграл шесть титулов НБА за свою блестящую карьеру.

В голосовании болельщиков Джордан обошел легендарного боксера Мухаммеда Али и хоккейную звезду Уэйна Гретцки.

Читайте: Месси, Рамос и Попов: футболисты призвали оставаться дома во время карантина

Единственным украицем, который попал в рейтинг, стал Сергей Бубка. Он расположился на 45-й строчке.

Американская теннисистка Серена Уильямс стала единственной женщиной в рейтинге, расположившись на 36-й строчке.

Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси разместился на 14-й позиции, а вслед за ним португальский форвард Криштиану Роналду.

Топ-50 величайших спортсменов мира всех времен:

1. Майкл Джордан (баскетбол) 26. Серена Уильямс (теннис) 2. Мухаммед Али (бокс) 27. Майк Тайсон (бокс) 3. Уэйн Гретцки (хоккей) 28. Дейли Томпсон (легкая атлетика) 4. Бейб Рут (бейсбол) 29. Пейтон Мэннинг (американский футбол) 5. Майкл Фелпс (плаванье) 30. Майкл Джонсон (легкая атлетика) 6. Усэйн Болт (легкая атлетика) 31. Дерек Джетер (бейсбол) 7. Джим Торп (легкая атлетика, бейсбол, баскетбол) 32. Коби Брайант (баскетбол) 8. Бу Джексон (бейсбол) 33. Карл Льюис (легкая атлетика) 9. Пеле (футбол) 34. Ларри Берд (баскетбол) 10. Роджер Федерер (теннис) 35. Джеки Робинсон (бейсбол) 11. Джо Монтана (американский футбол) 36. Флойд Мейвезер-младший (бокс) 12. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) 37. Мэджик Джонсон (баскетбол) 13. Брюс Ли (бойові мистецтва) 38. Бретт Фавр (американский футбол) 14. Лионель Мессі (футбол) 39. Хайле Гебрселассие (легкая атлетика) 15. Криштиану Роналду (футбол) 40. Майкл Уик (американский футбол) 16. Бобби Орр (хоккей) 41. Барри Сандерс (американский футбол) 17. Джесси Овенс (легкая атлетика) 42. Зинедин Зидан (футбол) 18. Дональд Бредман (крикет) 43. Тони Гоук (скейтбординг) 19. Уилт Чембберлен (баскетбол) 44. Дрю Бріс (американский футбол) 20. Том Бреди (американский футбол) 45. Сергей Бубка (легкая атлетика) 21. Тайгер Вудс (гольф) 46. Крис Гой (велоспорт) 22. Горди Хоу (хоккей) 47. Карим Абдул-Джаббар (баскетбол) 23. Джери Райс (американский футбол) 48. Ян Торп (плавання) 24. Джим Браун (американский футбол) 49. Двейн Джонсон (реслинг) 25. Джон Сина (реслинг) 50. Златан Ибрагимович (футбол)

Примечание: выделены спортсмены продолжают свою карьеру.

Соответствующий рейтинг опубликовал ресурс TheTopTens.

Напомним, France Football назвал самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.