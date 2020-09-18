Швед побив рекорд Бубки, який тримався 26 років

20-річний швед Арман Дюплантіс побив світовий рекорд українця Сергія Бубки зі стрибків із жердиною на відкритому повітрі, який тримався 26 років.
Дюплантіс подолав позначку в 6,15 метра на змаганнях Діамантової ліги в Римі у четвер.
У лютому цього ж року Дуплантіс побив ще й світовий рекорд француза Рено Лавіллені зі стрибків із жердиною в приміщенні, подолавши позначку 6,17 м. Після цього стрибун зміг піднятися ще на один сантиметр.
До Лавіллені цей рекорд також належав Бубці та протримався 20 років.
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Рекорд Бубки, який побив Дюплантіс
31 липня 1994 року Сергій Бубка на змаганнях в італійському місті Сестрієре перестрибнув через планку, встановлену на висоті 6,14 метра.
26 років його результат не вдавалося перевершити.
– Світовий рекорд – нарешті! Це так круто. Я так сильно хотів подолати ці 6,15 м, – сказав 20-річний Дюплантіс.
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