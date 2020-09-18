Швед побив рекорд Бубки, який тримався 26 років

20-річний швед Арман Дюплантіс побив світовий рекорд українця Сергія Бубки зі стрибків із жердиною на відкритому повітрі, який тримався 26 років.

Дюплантіс подолав позначку в 6,15 метра на змаганнях Діамантової ліги в Римі у четвер.

У лютому цього ж року Дуплантіс побив ще й світовий рекорд француза Рено Лавіллені зі стрибків із жердиною в приміщенні, подолавши позначку 6,17 м. Після цього стрибун зміг піднятися ще на один сантиметр.

До Лавіллені цей рекорд також належав Бубці та протримався 20 років.

Читайте: Фанати назвали 50 найкращих спортсменів світу всіх часів

Рекорд Бубки, який побив Дюплантіс

31 липня 1994 року Сергій Бубка на змаганнях в італійському місті Сестрієре перестрибнув через планку, встановлену на висоті 6,14 метра.

26 років його результат не вдавалося перевершити.

– Світовий рекорд – нарешті! Це так круто. Я так сильно хотів подолати ці 6,15 м, – сказав 20-річний Дюплантіс.

Фото: Скріншот