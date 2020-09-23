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Факты / Спорт

Женская сборная Украины разгромила Грецию в отборе на Евро-2022

Женская сборная Украины по футболу обыграла команду Греции со счетом 4:0 в рамках группового этапа квалификации на чемпионат Европы 2022 года. В пятом для себя матче отбора сине-желтые принимали гречанок в Киеве на Оболонь-Арене.

Первый тайм встречи прошел без голов, но еще до свистка на перерыв подопечные Натальи Зинченко раз за разом пристреливались по воротам соперниц.

Женская сборная Украины по футболу

Во втором тайме счет в матче открыла Николь Козлова, которая отправила круглого головой в пустые ворота голкипера, а на 71-й минуте она оформила дубль.

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За две минуты до конца основного времени свою фамилию на табло записала Дарья Кравец, которая вогнала третий мяч Греции. Финальную точку во встрече поставила Дарина Апанащенко уже в компенсированное время.

Женская сборная Украины по футболу

Сейчас в турнирной таблице группы I команда Украины имеет в своем активе шесть очков и занимает третье место. На первой строчке расположились немки (18), вторыми идут ирландки (13). Наши девушки проиграли три стартовых встречи — две против Германии и выездную против Ирландии, но праздновали победу на выезде в Черногории.

Для продолжения борьбы за путевку на Евро-2022 украинок устроят только победы.

В Бразилии за гендерное равенство

Конфедерация футбола Бразилии сравняла зарплаты мужской и женской сборных.

Таким образом, члены обеих национальных команд страны будут получать одинаковые выплаты во время тренировочных сборов и международных матчей, а также призовые за участие в играх.

Президент Конфедерации Рожерио Кабоклу заявил, что это должно решить проблему гендерного неравенства.

Фото: Павел Курбанов, УАФ

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