Женская сборная Украины по футболу обыграла команду Греции со счетом 4:0 в рамках группового этапа квалификации на чемпионат Европы 2022 года. В пятом для себя матче отбора сине-желтые принимали гречанок в Киеве на Оболонь-Арене.

Первый тайм встречи прошел без голов, но еще до свистка на перерыв подопечные Натальи Зинченко раз за разом пристреливались по воротам соперниц.

Во втором тайме счет в матче открыла Николь Козлова, которая отправила круглого головой в пустые ворота голкипера, а на 71-й минуте она оформила дубль.

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За две минуты до конца основного времени свою фамилию на табло записала Дарья Кравец, которая вогнала третий мяч Греции. Финальную точку во встрече поставила Дарина Апанащенко уже в компенсированное время.

Сейчас в турнирной таблице группы I команда Украины имеет в своем активе шесть очков и занимает третье место. На первой строчке расположились немки (18), вторыми идут ирландки (13). Наши девушки проиграли три стартовых встречи — две против Германии и выездную против Ирландии, но праздновали победу на выезде в Черногории.

Для продолжения борьбы за путевку на Евро-2022 украинок устроят только победы.

В Бразилии за гендерное равенство

Конфедерация футбола Бразилии сравняла зарплаты мужской и женской сборных.

Таким образом, члены обеих национальных команд страны будут получать одинаковые выплаты во время тренировочных сборов и международных матчей, а также призовые за участие в играх.

Президент Конфедерации Рожерио Кабоклу заявил, что это должно решить проблему гендерного неравенства.

Фото: Павел Курбанов, УАФ