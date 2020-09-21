Шевченко объявил состав сборной на матчи против Франции, Германии и Испании

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко внес в состав национальной команды на октябрьские матчи 28 игроков.

Среди футболистов, которые вызваны на сбор, стартующий 5 октября, один новичок — 22-летний защитник Евгений Чеберко, подписавший летом контракт с австрийским ЛАСКом, а до этого игравший за луганскую Зарю.

Игрок бельгийского Гента Роман Безус оказался в резерве и вернется в основной состав в случае проблем со здоровьем у кого-то из основной когорты.

Матчи Украины против Франции, Германии и Испании

7 октября сине-желтые сыграют на Стад де Франс в Сен-Дени товарищеский матч против сборной Франции.

10 и 13 октября в Киеве на НСК Олимпийский сборная Украины сыграет два матча в Лиге наций УЕФА — против Германии и Испании соответственно.

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Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания), Георгий Бущан (Динамо Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все — Шахтер), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба — Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия ), Игорь Пластун (Гент, Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия ), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо Киев).

Резерв: Роман Безус (Гент, Бельгия).

Фото: Павел Кубанов, УАФ