В Будапеште (Венгрия) прошел матч за Суперкубок Европы между Баварией (Германия) и Севилью (Испания).

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Баварии.

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Счет в начале первого тайма открыл Лукас Окампос. Он на 13 минуте пробил пенальти и вывел Севилью вперед.

Однако Бавария отыгралась на 34 минуте. Гол, который сравнял счет в матче, забил в ворота противника Леон Горетцка.

Вторая половина поединка началась с отмененного гола Левандовски. Видеоасистенты отметили, что немцы забили из офсайда.

Лидера матча не удалось определить за основное время, поэтому футболисты сыграли два овертайма.

Второй гол удалось забили баварцам в ворота Севильи.

После финального свистка арбитра ФК Бавария праздновал победу, как обладатель Суперкубка УЕФА.

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, де Йонг, Окампос

Трансфер Артуро Видалема

Миланский Интер объявил о подписании контракта с футболистом каталонской Барселоны Артуро Видалем.

Детали сделки и продолжительность контракта футболиста нерадзури не разглашают, но по информации журналиста Фабрицио Романо, Интер заплатит каталонцам за 33-летнего игрока всего €1 млн.