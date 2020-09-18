Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2020/21

18 сентября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2020/21.

Своих потенциальных соперников на этой стадии соревнований узнали два украинских клуба: черниговская Десна и ковалевский Колос.

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Десна, если пройдет немецкий Вольфсбург, встретится с победителем дуэта Санкт-Галлен (Швейцария)/АЕК (Греция). Если черниговцы попадут в эту стадию, то сыграют на выезде.

Колос, в случае прохода хорватской Риеки, сыграет с кем-то из пары Копенгаген (Дания)/Пяст (Польша). Команда из Ковалевки на этой стадии сможет принять соперника на своем новом стадионе.

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги Европы

Путь чемпионов

Янг Бойз (Швейцария) — Тирана (Албания)

Динамо Загреб (Хорватия) — Флориана (Мальта)/Флора (Эстония)

Юргорден (Швеция)/ЧФР (Румыния) — КуПС (Финляндия)/Судува (Литва)

Арарат-Армения (Армения)/Целье (Словения) — Црвена Звезда (Сербия)

Динамо Брест (Беларусь) — Лудогорец (Болгария)

Сараево (Босния и Герцеговина)/Будучност (Черногория) — Рига (Латвия)/Селтик (Шотландия)

Легия (Польша)/Дрита (Косово) — Карабах (Азербайджан)

Шериф (Молдова)/Дандалк (Ирландия) — Клаксвик (Фарерские о-ва)/Динамо Тбилиси (Грузия)

Основной путь

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)/Мазервелл (Шотландия) — Виктория Пльзень (Чехия)/Сеннерюск (Дания)

Русенборг (Норвегия)/Аланьяспор (Турция) — Мура (Словения)/ПСВ (Нидерланды)

Санкт-Галлен (Швейцария)/АЕК (Греция) — Вольфсбург (Германия)/ Десна (Украина)

(Украина) Базель (Швейцария)/Анортосис (Кипр) — ЦСКА София (Болгария)/Б-36 Торсхавн (Фарерские о-ва)

Спортинг (Португалия)/Абердин (Шотландия) — ЛАСК (Австрия)/ДАК 1904 (Словакия)

Шарлеруа (Бельгия)/Партизан (Сербия) — Аполлон (Кипр)/Лех (Польша)

Бешикташ (Турция)/Рио Аве (Португалия) — Милан (Италия)/Буде-Глимт (Норвегия)

Копенгаген (Дания)/Пяст (Польша) — Риека (Хорватия)/ Колос (Украина)

(Украина) Мальме (Швеция)/Локомотива Загреб (Хорватия) — Гранада (Испания)/Локомотив Тбилиси (Грузия)

Шкендия (Северная Македония)/Тоттенхэм (Англия) — Ростов (Россия)/Маккаби Хайфа (Израиль)

Стяуа (Румыния)/Слован (Чехия) — АПОЭЛ (Кипр)/Зрински (Босния и Герцеговина)

Стандард (Бельгия)/Воеводина (Сербия) — Фехервар (Венгрия)/Реймс (Франция)

Виллем II (Нидерланды)/Рейнджерс (Шотландия) — Галатасарай (Турция)/Хайдук Сплит (Хорватия)

Все матчи плей-офф раунда пройдут в формате одной встречи и без зрителей. Матчи плей-офф запланированы на 1 октября 2020 года. В случае ничейного счета в основное время матча регламент предусматривает дополнительное время и серию пенальти.

В Лиге Европы ковалевский Колос дебютировал с победы над греческим Арисом. Подопечные Руслана Костишина обыграли своих оппонентов со счетом 2: 1.