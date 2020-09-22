Миланский Интер объявил о подписании контракта с чилийским хавбеком каталонской Барселоны Артуро Видалем.

Детали сделки и продолжительность контракта футболиста нерадзури не разглашают, но по информации журналиста Фабрицио Романо, Интер заплатит каталонцам за 33-летнего игрока всего €1 млн.

Читайте: Александр Филиппов стал игроком бельгийского Сент-Трюйдена

По информации итальянских СМИ, за год в Интере Артуро Видаль заработает €6 млн без бонусов, а контракт будет действовать до конца сезона 2021/22 с возможностью пролонгации еще на год.

Видаль ранне попрощался с каталонским клубом. В Instagram игрок опубликовал прощальное сообщение:

— Я провел два потрясающих года в этом замечательном клубе. Я горжусь тем, что надевал футболку этой команды, а также играл вместе с великими футболистами и очень хорошими людьми. Сегодня я начинаю новый этап в своей жизни, но они навсегда останутся в моем сердце. До встречи, и, как всегда, вперед, Барселона, — написал чилиец.

Кроме Барселоны Артуро выступал за мюнхенскую Баварию, туринский Ювентус, леверкузенский Байер и чилийский Коло-Коло. Видаль является футболистом национальной команды Чили с 2007 года.

В сезоне-2019/20 Интер занял второе место с 82 очками в активе. Нерадзури отстали от чемпиона Италии Ювентуса лишь на один пункт. В текущем сезоне Серии А Интер проведет первую игру в рамках чемпионата 26 сентября против Фиорентины.

Источник: Inter, Fabrizio Romano