Миланский Интер объявил о подписании контракта с чилийским хавбеком каталонской Барселоны Артуро Видалем.
Детали сделки и продолжительность контракта футболиста нерадзури не разглашают, но по информации журналиста Фабрицио Романо, Интер заплатит каталонцам за 33-летнего игрока всего €1 млн.
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По информации итальянских СМИ, за год в Интере Артуро Видаль заработает €6 млн без бонусов, а контракт будет действовать до конца сезона 2021/22 с возможностью пролонгации еще на год.
| UFFICIALE@kingarturo23 è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato https://t.co/6Ch10a0weR#WelcomeVidal pic.twitter.com/MvIjUy0hpS
— Inter (@Inter) September 22, 2020
Видаль ранне попрощался с каталонским клубом. В Instagram игрок опубликовал прощальное сообщение:
— Я провел два потрясающих года в этом замечательном клубе. Я горжусь тем, что надевал футболку этой команды, а также играл вместе с великими футболистами и очень хорошими людьми. Сегодня я начинаю новый этап в своей жизни, но они навсегда останутся в моем сердце. До встречи, и, как всегда, вперед, Барселона, — написал чилиец.
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Hoy me despido de todos en @fcbarcelona, despues de vivir 2 años maravillosos en este gran Club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño. Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida pero van a estar siempre en mi corazón. Nos vemos pronto, y siempre Visca Barça! Arturo
Кроме Барселоны Артуро выступал за мюнхенскую Баварию, туринский Ювентус, леверкузенский Байер и чилийский Коло-Коло. Видаль является футболистом национальной команды Чили с 2007 года.
В сезоне-2019/20 Интер занял второе место с 82 очками в активе. Нерадзури отстали от чемпиона Италии Ювентуса лишь на один пункт. В текущем сезоне Серии А Интер проведет первую игру в рамках чемпионата 26 сентября против Фиорентины.
Источник: Inter, Fabrizio Romano