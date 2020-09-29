Тампа-Бэй Лайтнинг стала обладательницей Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии НХЛ команда из Флориды встречалась в канадском Эдмонтоне на стадионе Роджерс Плэйс с командой Даллас Старз. Игра завершилась победой Тампы со счетом 2:0.

В составе молний отличились центрфорварды — канадец Брейден Пойнт и американец Блейк Коулман.

Таким образом, Тампа выиграла серию со счетом 4:2. Самым ценным игроком плей-офф признали шведского защитника Тампы Виктора Хедмана.

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29-летний швед провел в плей-офф 25 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.

Первым Кубок Стэнли над головой поднял центрфорвард и капитан Тампы Стивен Стэмкос, который принял участие лишь в одной встрече в плей-офф.

Для Тампы-Бэй Лайтнинг это второй выиграл Кубка Стэнли. Впервые молнии выиграли трофей в 2004 году, когда обыграли команду Калгари Флэймз из Западной конференции. Серия закончилась победой команды из Флориды по итогам семи матчей со счетом 4: 3 в серии. MVP финальной серии тогда признали форварда молний Брэда Ричардса.

В активе Даллас Старз остается одна победа в финальной серии НХЛ в сезоне-1998/99.