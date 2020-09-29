Тампа-Бей Лайтнінг стала володаркою Кубка Стенлі. У шостому матчі фінальної серії НХЛ команда з Флориди зустрічалася у канадському Едмонтоні на стадіоні Роджерс Плейс із командою Даллас Старз. Гра завершилася перемогою Тампи з рахунком 2:0.

У складі блискавок відзначилися центрфорварди – канадець Брейден Поінт та американець Блейк Коулман.

Таким чином, Тампа виграла серію з рахунком 4:2. Найціннішим гравцем плей-оф визнали шведського захисника Тампи Віктора Гедмана.

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29-річний швед провів у плей-оф 25 матчів, в яких закинув 10 шайб та віддав 11 результативних передач.

Першим Кубок Стенлі над головою підняв центрфорвард та капітан Тампи Стівен Стемкос, який взяв участь лише в одній зустрічі у плей-оф.

Для Тампи-Бей Лайтнінг це другий виграв Кубка Стенлі. Вперше блискавки виграли трофей у 2004 році, коли обіграли команду Калгарі Флеймз із Західної конференції. Та серія закінчилася перемогою команди із Флориди за підсумками семи матчів з рахунком 4:3 у серії. MVP фінальної серії тоді визнали форварда блискавок Бреда Річардса.

В активі Даллас Старз залишається одна перемога у фінальній серії Кубка Стенлі у сезоні-1998/99.