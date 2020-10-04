Свитолина прошла в четвертьфинал турнира Roland Garros

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции Roland Garros.

В поединке перед четвертьфиналом украинка одолела француженку Каролин Гарсиа (45-я ракетка мира).

Читайте: Свитолина второй раз в сезоне получила титул WTA

Поединок длился 1 час 3 минуты, Свитолина победила 6:1, 6:2.

В четверть финале соперницей Элины Свитолиной станет пятая ракетка мира из Аргентины Надя Подороска.

30 сентября Элина Свитолина одержала победу на грунтовом теннисном турнире серии Grand Slam — Roland Garros 2020.

Во втором круге соревнований украинка встречалась с представительницей Мексики Ренатой Сарасуа, которая занимает 178 место в рейтинге WTA. Однако, оппонентка сумела шокировать во время игры первую ракетку Украины.