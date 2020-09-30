Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала еще одну победу на грунтовом теннисном турнире серии Grand Slam — Roland Garros 2020.

Во втором круге соревнований украинка встречалась с представительницей Мексики Ренатой Сарасуа, которая занимает 178 место в рейтинге WTA. Однако, оппонентка сумела шокировать во время игры первую ракетку Украины.

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Украинка неплохо стартовала в первой партии, взяв две подряд подачи Сарасуа, что позволило повести в счете. Во втором сете Свитолина потерпела неожиданное разгромное поражение — 6:0. В решающей партии Элина собралась и все же вырвала победу. В итоге — 6:3, 0:6, 6:2 в пользу украинки.

За выход в четвертый круг Свитолина поспорит с 25-летней россиянкой Екатериной Александровой.

Свитолина осталась единственной представительницей Украины на парижских кортах после того, как в первом круге зачехлили ракетки четыре украински: Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катарина Завацкая и Екатерина Козлова.