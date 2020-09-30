PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Свитолина с трудом одолела 178-ю ракетку мира на Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала еще одну победу на грунтовом теннисном турнире серии Grand Slam — Roland Garros 2020.

Во втором круге соревнований украинка встречалась с представительницей Мексики Ренатой Сарасуа, которая занимает 178 место в рейтинге WTA. Однако, оппонентка сумела шокировать во время игры первую ракетку Украины.

Читайте: Завацкая взяла сет в восьмой ракетки мира, но вылетела с Roland Garros

Украинка неплохо стартовала в первой партии, взяв две подряд подачи Сарасуа, что позволило повести в счете. Во втором сете Свитолина потерпела неожиданное разгромное поражение — 6:0. В решающей партии Элина собралась и все же вырвала победу. В итоге — 6:3, 0:6, 6:2 в пользу украинки.

За выход в четвертый круг Свитолина поспорит с 25-летней россиянкой Екатериной Александровой.

Свитолина осталась единственной представительницей Украины на парижских кортах после того, как в первом круге зачехлили ракетки четыре украински: Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катарина Завацкая и Екатерина Козлова.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх