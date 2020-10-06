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Факты / Спорт

Свитолина проиграла 131-й ракетке мира в четвертьфинале Roland Garros

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии Grand Slam — Roland Garros. В двух сетах она уступила представительнице Аргентины, которая занимает 131 место в рейтинге WTA, Наде Подороске — 2:6, 4:6.

Первая партия для украинки оказалась сплошным кошмаром — Элина проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала только два виннерса против 17 в оппонентки.

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Во втором сете Свитолина трижды выходила вперед с брейком, но каждый раз проваливала защиту на своей подаче.

Продолжительность матча составила 1 час и 20 минут, за которые соперницы сделали по одной двойной ошибке и одному эйсу.

За выход в финал Подороска поспорит с победительницей пары Ига Святек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия).

На стадии 1/8 финала Roland Garros Элина легко справилась с хозяйкой корта, француженкой Каролин Гарсией в двух сетах. Украинка отдала сопернице всего три гейма.

В предыдущие годы на Открытом чемпионате Франции по теннису Свитолина тоже останавливалась на стадии четвертьфинала, но тогда уступала только экс-первым ракеткам мира — Ане Иванович и Симоне Халеп.

Фото: Dreamstime

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