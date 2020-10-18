PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Хочу пересмотреть поединок: Ломаченко прокомментировал бой с Лопесом

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко прокомментировал поражение Теофимо Лопесу. В поединке за титулы WBC, WBA, WBO и IBF украинский боксер уступил сопернику.

32-летний украинец поставил под сомнение решение судей, которые увидели убедительную победу Лопеса.

— Честно говоря, я думал, что половина поединка была ровной. Может, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что забрал вторую половину боя.

Я хочу приехать домой и посмотреть поединок, но я не согласен с решением. Думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь. Я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше.

Читайте: Ломаченко потерял три пояса: результаты и обзор боя с Лопесом

Бой Ломаченко — Лопес

18 октября проходил поединок Василия Ломаченко (чемпионские титулы: WBC, WBA Super, WBO) и Теофимо Лопеса (чемпионский титул: IBF) за титул абсолютного чемпиона по боксу в легком весе.

Подробно о том, как проходил бой Ломаченко — Лопес — смотрите в трансляции на Фактах ICTV.

Источник: Укринформ

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх