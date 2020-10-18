Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко прокомментировал поражение Теофимо Лопесу. В поединке за титулы WBC, WBA, WBO и IBF украинский боксер уступил сопернику.
32-летний украинец поставил под сомнение решение судей, которые увидели убедительную победу Лопеса.
— Честно говоря, я думал, что половина поединка была ровной. Может, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что забрал вторую половину боя.
Я хочу приехать домой и посмотреть поединок, но я не согласен с решением. Думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь. Я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше.
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Бой Ломаченко — Лопес
18 октября проходил поединок Василия Ломаченко (чемпионские титулы: WBC, WBA Super, WBO) и Теофимо Лопеса (чемпионский титул: IBF) за титул абсолютного чемпиона по боксу в легком весе.
Подробно о том, как проходил бой Ломаченко — Лопес — смотрите в трансляции на Фактах ICTV.