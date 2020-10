В Лас-Вегасе (США) закончился бой украинского боксера Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом.

Победу в поединке одержал 23-летний американский боксер Тео Лопес.

ALL. THE. BELTS. At 23 years old, #TheTakeover is now… The only 4-belt champ in Lightweight history The youngest 4-belt champ in #boxing history Take a bow, @TeofimoLopez. #LomaLopez pic.twitter.com/BWOeLKkcqz — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

В начале боя Василий Ломаченко внимательно изучал своего соперника, давая ему возможность наносить удары. Однако попытки Тео Лопеса пробить защиту украинского бойца были неудачными.

Во втором раунде ситуация особым образом не изменилась. Лопес продолжал подбирать ключи к Ломаченко, однако его удары отбивались от блоков. Хотя американец пытался удерживать центр ринга. Если у Тео ударов было значительно больше, то у Василия они были более точными.

В третьем раунде украинец продолжал принимать удары и не прибегал к активным атакам. Хоть инициатива и была в руках Тео, но это его не спасло от эффектной двойки. Однако и этот раунд Ломаченко в большей степени сосредоточился на защите, а не на ударах. Попытки Тео перейти к атакам нивелировала скорость Василия.

Четвертый и пятый раунды также не отметились интересными моментами. Активность была за Тео, хотя большинство ударов пролетами мимо, а плотная защита оставалась за Василием.

На середине боя всколыхнулся Twitter, в котором негодовали болельщики. Им бой показался скучным и не похожим по своему напряжению на поединок за абсолютное чемпионство.

Экватор снова прошел без точных ударов от украинца.

То ли из-за габаритов Тео, то ли по другой причине, но Ломаченко было сложно в седьмом раунде подобраться к оппоненту.

Несмотря на то, что в восьмом раунде Лопес начал засыпать ударами Ломаченко, украинец ответил точной атакой по голове и корпусу.

.@TeofimoLopez landed a fight high 50 punches in the 12th round, the most ever in a round by a Lomachenko opponent. #LomaLopez pic.twitter.com/6HFZpdKN6U — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 18, 2020

Однако в девятом раунде украинец смогу пробить комбинацию голова-корпус-голова.

В 10 раунде боксеры перешли к активным атакам и смогли нанести друг другу точные удары. В финале Тео Лопес отметился запрещенным ударом ниже пояса.

В 11 раунде Ломаченко наконец-то продемонстрировал свою фирменную скорость, нанося больше ударов. Лопес большую часть времени провел в защите и только к концу начал переходить к ударам.

В финальном раунде на ринге были слышны советы отца и тренера украинского бойца Анатолия Ломаченко, который кричал Василию засыпать ударами оппонента. Однако Ломаченко так и не удалось организовать серьезную атаку против Лопеса.

ALL ON THE LINE IN ROUND 12!!! Think these guys want it? Man …#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/XquHwYUpnB — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Оценки судей по итогам боя: 116:112, 119:109, 117:111 в пользу Теофимо Лопеса.

Бой Ломаченко — Лопес

18 октября проходил поединок Василия Ломаченко (чемпионские титулы: WBC, WBA Super, WBO) и Теофимо Лопеса (чемпионский титул: IBF) за титул абсолютного чемпиона по боксу в легком весе.

