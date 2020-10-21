Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко вышел на ринг против американца Теофимо Лопесом с травмой плеча. После поединка ему понадобилась операция.

Об этом рассказал его хирург Нил Эль-Аттраче.

Однако промоутер Ломаченко из компании Top Rank Боб Арум не знал о том, что его боксер травмировался перед поединком.

Читайте: Хочу пересмотреть поединок: Ломаченко прокомментировал бой с Лопесом

По словам, доктора Эль-Аттраче, что повреждение было в том же месте, которое Ломаченко травмировал во время боя с Хорхе Линаресом в 2018 году.

— Он сильно ушиб ротаторную манжету, откололся кусок хряща, о чем мы тогда не подозревали. Но мы знали, что он сильно повредил вращающую манжету, а также кость в месте прикрепления вращательной манжеты к плечу. Это было примерно за шесть недель до боя. Мы сделали так, чтобы он мог и дальше тренироваться, — рассказал Эль-Аттраче.

Доктор добавил, что травма причиняла боксеру боль во время поединка, когда он наносил удары правой.

Спортсмена прооперировали в понедельник, 19 октября.

По словам хирурга, новая операция была не такой масштабной, как та, что была сделана Ломаченко два года назад.

Также Эль-Аттраче отметил, что операции создаст проблемы с возобновлением карьеры.

Бой Ломаченко — Лопес

В Лас-Вегасе (США) закончился бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Победу в поединке одержал 23-летний американский боксер Тео Лопес.

В результате чего Ломаченко лишился трех чемпионских поясов.

Источник: Yahoo Sports