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Где смотреть Лестер — Заря

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2002/21 английский Лестер будет принимать луганскую Зарю. Встреча состоится 22 октября в Лестере на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia TV). Также игру можно будет посмотреть на российскому телеканале Матч! Футбол 3.

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В повторе игру можно будет посмотреть 23 октября на канале Футбол 2 в 11.20, а также в 16.50 на канале Футбол 1.

Для Лестера и Зари это будет первое очное противостояние в истории. Также лисы никогда ранее не встречались с украинскими клубами в еврокубках.

В другом матче квартета G португальская Брага на стадионе Эштадиу Мунисипал де Брага примет команду из Греции АЕК. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Zorya Luhansk

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