Заря в четверг, 22 октября, проведет матч в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Виктора Скрипника на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум в Лестере сыграют против английского Лестера. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Брендана Роджерса. На победу Лестера принимают ставки с коэффициентом 1.35. Успех украинского клуба оценивают в 11.0. Ничейный результат встречи — 4.90.

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На то, что лисы первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.29, а на луганчан — 3.65.

Матч доверили судить французской бригаде арбитров во главе с рефери Стефани Фраппар. Ей будут ассистировать ее соотечественницы: Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Обязанности четвертого рефери исполнит Жоан Амель.

Фраппар станет первой женщиной, которая будет работать главным арбитром на матче Лиги Европы. В 2019 году француженке уже доверили обслуживать матч за Суперкубок УЕФА между английскими клубами Ливерпуль и Челси.

Для команд это будет первая очная встреча в истории противостояний. В другом поединке квартета G португальская Брага примет на стадионе Эштадиу Мунисипал де Брага греческий АЕК.

Фото: FC Zorya Luhansk