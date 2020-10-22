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Факты / Спорт

Журналист назвал форварда Барселоны темнокожим торговцем, который убегает от полиции

Журналист испанского издания ABC Сальвадор Сострес стал участником расистского скандала после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Ференцварошу, состоявшегося 20 октября та завершился победой каталонцев со счетом 5:1.

Одним из главных героев встречи стал 17-летний форвард блаугранас Ансу Фати. Испанец африканского происхождения удвоил преимущество своей команды в первом тайме, а после перерыва отдал ассист Лионелю Месси.

Ансу Фати

Ансу Фати. Фото: Getty Images

После матча на сайте издания вышел обзор встречи, в котором автор уделил особое внимание цвету кожи Фати. Сострес допустил в своем материале высказывания об игроке в пренебрежительном тоне. В частности, журналист сравнил форварда с темнокожим уличным торгашем, убегающим от полиции.

— В скоростного Фати есть что-то от газели. Он выглядит, как молодой черный торговец, который бежит по Пасео-де-Грасиа (проспект Барселоны, — Ред.), кричит: Вода, вода! или убегает от полиции. Впрочем, теперь это редкость, так как для мэра Барселоны Ады Колау преступниками являются полицейские, а не мантерос (мигранты из Африки, — Ред.), которые больше могут не убегать, — написал Сострес.

Материал АВС оставался без внимания до публикации скриншота футболистом Барселоны Антуаном Гризманном. Французский форвард выразил свое возмущение:

— Ансу — удивительный юноша, который заслуживает уважения, как каждый человек. Нет места расизму и хамству, — написал Гризманн.

Экс-игрок Барселоны и Тоттенхэма Гарри Линекер заявил следующее: Отвратительно, как мы вернулись на 50 лет назад.

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Известно, что Барселона готовит иск в суд на журналиста и его издание ABC.

Извинения Состреса

Сам Сострес извинился за некорректное сравнение и расистские высказывания в адрес Фати.

— В моей статье я хотел похвалить красоту игры Фати и его класс как для такого молодого игрока. Впрочем, некоторые мои высказывания приравняли к расистским. У меня не было такого намерения. Я глубоко сожалею об этом недоразумении и прошу прощения у всех, кого мог обидеть, — сказал Сострес.

Ансу Фати является воспитанником каталонской Барселоны, за главную команду которой выступает с прошлого года. В сборную Испании Ансу вызывается с этого года. Свой дебютный гол в футболке Фурии Рохи Фати забил во втором туре Лиги наций в матче против сборной Украины.

Темнокожие торговцы в Испании

Уличные торговцы в Мадриде и Барселоне, которые в основном состоят из мигрантов из Африки, превратили испанские города в стихийные рынки.

мантерос уличные торговцы в Испании

Фото: Dreamstime

Они раскладывают на туристических улицах товары на простынях, выдавая их за дизайнерские. Мантерос являются существенной проблемой для испанских властей.

Для борьбы с ними полиция устраивает рейды во время несанкционированной продажи товаров, но уже через несколько часов мантерос возвращаются обратно.

Фото: Getty Images, Dreamstime

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