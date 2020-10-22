Журналист испанского издания ABC Сальвадор Сострес стал участником расистского скандала после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Ференцварошу, состоявшегося 20 октября та завершился победой каталонцев со счетом 5:1.

Одним из главных героев встречи стал 17-летний форвард блаугранас Ансу Фати. Испанец африканского происхождения удвоил преимущество своей команды в первом тайме, а после перерыва отдал ассист Лионелю Месси.

После матча на сайте издания вышел обзор встречи, в котором автор уделил особое внимание цвету кожи Фати. Сострес допустил в своем материале высказывания об игроке в пренебрежительном тоне. В частности, журналист сравнил форварда с темнокожим уличным торгашем, убегающим от полиции.

— В скоростного Фати есть что-то от газели. Он выглядит, как молодой черный торговец, который бежит по Пасео-де-Грасиа (проспект Барселоны, — Ред.), кричит: Вода, вода! или убегает от полиции. Впрочем, теперь это редкость, так как для мэра Барселоны Ады Колау преступниками являются полицейские, а не мантерос (мигранты из Африки, — Ред.), которые больше могут не убегать, — написал Сострес.

Материал АВС оставался без внимания до публикации скриншота футболистом Барселоны Антуаном Гризманном. Французский форвард выразил свое возмущение:

— Ансу — удивительный юноша, который заслуживает уважения, как каждый человек. Нет места расизму и хамству, — написал Гризманн.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Экс-игрок Барселоны и Тоттенхэма Гарри Линекер заявил следующее: Отвратительно, как мы вернулись на 50 лет назад.

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Известно, что Барселона готовит иск в суд на журналиста и его издание ABC.

Извинения Состреса

Сам Сострес извинился за некорректное сравнение и расистские высказывания в адрес Фати.

— В моей статье я хотел похвалить красоту игры Фати и его класс как для такого молодого игрока. Впрочем, некоторые мои высказывания приравняли к расистским. У меня не было такого намерения. Я глубоко сожалею об этом недоразумении и прошу прощения у всех, кого мог обидеть, — сказал Сострес.

Ансу Фати является воспитанником каталонской Барселоны, за главную команду которой выступает с прошлого года. В сборную Испании Ансу вызывается с этого года. Свой дебютный гол в футболке Фурии Рохи Фати забил во втором туре Лиги наций в матче против сборной Украины.

Темнокожие торговцы в Испании

Уличные торговцы в Мадриде и Барселоне, которые в основном состоят из мигрантов из Африки, превратили испанские города в стихийные рынки.

Они раскладывают на туристических улицах товары на простынях, выдавая их за дизайнерские. Мантерос являются существенной проблемой для испанских властей.

Для борьбы с ними полиция устраивает рейды во время несанкционированной продажи товаров, но уже через несколько часов мантерос возвращаются обратно.