Обзор испанской прессы после матча Реал — Шахтер

Испанская пресса после первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер нанес сенсационное поражение мадридскому Реалу на выезде разносят вдребезги команду Зинедина Зидана, сравнивают Шахтер со сборной Бразилии образца 70-х и отмечают проблемы сливочных перед субботним Эль Классико.

Факты ICTV собрали обзор испанских СМИ после матча Реал — Шахтер.

Реал предал собственную историю

Marca

Реал потерпел поражение в первом матче нового розыгрыша Лиги чемпионов на стадионе, который носит имя самой большой легенды галактикос. Опять ужасный первый тайм, который, несмотря на все попытки изменить ситуацию во второй половине матча, испортил старт сливочных в турнире.

Шахтер, страдающий от травм и нехватки футболистов из-за положительных тестов на коронавирус части основного состава, играл первым номером в первые 45 минут, а затем сделал все, чтобы удержать историческую победу.

Это поражение ставит под сомнение, что сливочные будут в состоянии выиграть следующие матчи в своей группе.

С трудом верится, что Зидан с этими футболистами несколько месяцев назад выиграли Ла Лигу. Сначала на проблемы галактикос в Примере указал Кадис, а Шахтер нанес сокрушительный удар сливочным на Ди Стефано, забив три гола в первом тайме — такого не случалось 70 лет. Трудно стереть такое пятно с истории.

Шахтер приехал обескровленный, но не стоит недооценивать полуфиналиста последней Лиги Европы, который имеет в своем активе бразильцев, филигранно работающих с мячом. Реал попытался показать давление, но казалось, что у команды Зидана не хватало горючего более четверти игрового времени. В итоге, ребята Луиша Каштру превратили ужасы в реальность для галактикос еще до перерыва.

Зидану стоит задуматься о исполнителях, ведь когда от матча к матчу на поле лучшим является вратарь — это серьезная проблема.

От смешного до Классико

AS

Мадрид дорого заплатил за худший первый тайм в новейшей истории и за экстравагантный состав Зидана. Реал избежал горячей реакции трибун из-за пандемии. Команда Зидана провела худшие 45 минут в своей новейшей истории против обескровленного Шахтера. Этот позорный эпизод может иметь серьезные последствия в группе с Интером и Боруссией из Менхенгладбаха, которые расписали ничью.

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Шахтер, в котором произошла вспышка коронавируса, должен был стать разминкой перед Эль Классико. Украинская команда в еврокубках кардинально меняет свой стиль: в чемпионате Украины они монополизируют мяч, а в Европе гоняются за ним.

Натурализованный украинский бразилец Марлос мог открывать счет уже в первой четверти игрового времени, но Реал спас Куртуа.

При отсутствии болельщиков, которые могли бы гнать свою команду вперед, сливочные вяло возились с мячом. Поэтому Корниенко легко пересек площадку, едва не перпендикулярно, отдал на Тете, который отрыл счет. Провал в обороне усилился после второго гола Шахтера — Тете выстрелил, Куртуа отбил перед собой, но Варан ошибся и отправил мяч в ворота. А до перерыва Соломон забросил третьего.

Мадрид не подал признаков жизни против резервного состава команды, в которой половина игроков даже не играют за сборную Украины.

Реал поздно оправился — Модрич отыграл мяч красивым ударом из-за пределов штрафной, но потом Тете упустил два замечательных момента для взятия ворот. Винисиус ворвался в игру как ракета и забил второй. В конце матча ноги игроков Шахтера были тяжелыми, но они удержали результат.

Шахтер оставляет Реал в кризисе перед Эль Классико

Mundo Deportivo

Реал движется от поражения к поражению на пути к финальному кризису. Худшие новости — это то, что все это происходит перед субботним Эль Классико.

После поражения от Кадиса в Ла Лиге подопечные Зидана потерпели поражение от Шахтера в Лиге чемпионов.

Стартовая одиннадцатка с Милитао и Марсело, которые причастны ко всем пропущенным голам, напоминала шутку. Милитао не проследил за Тете, который сделал счет 0:1, затем Марсело дал пробить Тете, после чего Варан срезал мяч в собственные ворота. На 42-й минуте оба защитники спасовали в моменте со взятием ворот Соломоном.

На табло стадиона Ди Стефано установили цифры 0:3. В перерыве Зидан выпустил на поле Бензема и это вызвало определенную реакцию сливочных на поле. Модрич отыграл мяч, а затем Винисиус первым же касанием мяча сделал счет 2:3.

За пять минут мадридцы сделали больше чем за весь первый тайм против Шахтера, который выстоял.

Реал вдребезги

El Pais

Бесстыдный Шахтер, несмотря на свои многочисленные потери, нанес поражение бездушному и антифутбольному Реалу на старте Лиги чемпионов.

На старте матча против резервистов и юношей Шахтера Реал был таким же спокойным, как против новичка Примеры Кадиса.

Это не напоминало научно-фантастический сериал, ведь украинская команда не с Марса — у них половина игроков на карантине, но они обезвредили Реал.

Самую титулованную команду Европы превратил в пепел соперник, которого не записывают в гранды европейского футбола. Более того, на поле Шахтера вышли играть юноши и резервисты.

Мадрид выглядел как любая другая команда против Шахтера, которая не входит в зал мировой славы футбола.

Без Рамоса и Бернабеу, который наводит ужас на соперников, игра на Ди Стефано превратилась в кошмар в их любимом турнире. Пассивный и хрупкий Мадрид напоминал хлам.

В первом тайме Реал выглядел ужасно как с мячом так и без него. Галактикос сделали все, чтобы Шахтер выглядел как сборная Бразилии из 70-х.

Источник: Marca, El Pais, Mundo Deportivo, AS