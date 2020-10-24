Букмекеры активно принимают ставки на титульный бой в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября на Бойцовском острове или острове Яс в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.
По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является российский боец.
Ставки на победу Нурмагомедова принимают с коэффициентом 1.29. Тогда как успех американца Гэтжи оценивается котировкам 3.99.
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Начало боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи запланировано не ранее 23.00 по киевскому времени.
Для Нурмагомедова этот бой станет третьей защитой титула чемпиона UFC. Россиянин завоевал его в 2018 году, одолев американца Эла Яквинту, а затем дважды защитил в поединках с ирландцем Конором МакГрегором и американцем Дастином Порье.
Однако, в прошлых поединках Хабибу помогал отец, который умер в июле от коронавируса. Без сомнений, что ради его памяти Нурмагомедов будет выгрызать победу в поединке с Гэтжи.
Что касается Гэтжи, то весной он заменил Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном и сенсационно победил.