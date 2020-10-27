Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) признал российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты за период с 24 января 2020 до конца сезона-2013/14.

Таким образом, Устюгов должен вернуть олимпийское золото в масс-старте и командную бронзовую медаль, которую он завоевал на Играх в Ванкувере в 2010 году, а также командное золото в эстафете в Сочи в 2014 году.

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Также Устюгов потеряет серебряные награды с Кубка мира по биатлону.

Биатлонист может обжаловать это решение, о чем заявил его адвокат Алексей Панич.

— Решение CAS ADD не является конечным и может быть обжаловано в течение 21 дня.

Из-за аннулирования результатов Устюгова в эстафете на ОИ-2014 года золотые награды также должны вернуть Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, а также бронзу за эстафету в Ванкувере — Иван Черезов, Антон Шипулин и Максим Чудов.

В апреля 2014 года Устюгов объявил о завершении карьеры. Спустя три года после того, как россиянин ушел из спорта, Международный союз биатлонистов (IBU) заподозрил его в употреблении запрещенных препаратов, а именно эритропоэтина.

WADA на 4 года отстранила РФ от спортивных соревнований

В феврале 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнований на ближайшие четыре года.

Соответствующее решение исполком организации принял единогласно.

Решение распространяется на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине, чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, Универсиады 2021 и 2023.