Украинским биатлонистам отдали золотые медали ЧЕ, которые отобрали у россиян за допинг

Сборная Украины по биатлону в составе Дмитрия Подручного, Артема Примы, Сергея Семенова и Артема Тищенко получила от IBU золотые медали за эстафету на чемпионате Европы 2015 года в эстонском Отепя.

Об этом сообщил капитан сборной Подручный, который выложил в сторис в Instagram снимки награды.

— Пришла посылочка от IBU. Знаете почему и за какую гонку?, — поинтересовался у своих подписчиков Дмитрий.







Украинцам отдали золотые медали ЧЕ по биатлону, которые отобрали у россиян за допинг / 2 фотографии

Один из подписчиков биатлониста ответил верно. IBU прислал украинской команде чемпионские медали, которые ранее отобрали у сборной России из-за допинг-скандал с биатлонистом сборной.

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В эстафете на чемпионате Европы в Отепяэ сине-желтые заняли второе место, уступив команде РФ. Но из-за положительной допинг-пробы Александра Печенкина, Россию лишили золота.

WADA на 4 года отстранила РФ от спортивных соревнований

В феврале 2020 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило российских спортсменов от участия в крупных международных соревнований на ближайшие четыре года.

Соответствующее решение исполком организации принял единогласно.

Решение распространяется на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине, чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, Универсиады 2021 и 2023. Зато россияне примут продолжат участвовать в чемпионатах Европы и Кубках мира.

Кроме запрета участвовать в соревнованиях WADA запретило госслужащим РФ и руководству российского Олимпийского комитета посещать международные турниры. Также во время запрета Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

Фото: Dmytro Pidruchnyi