Ювентус- Барселона: смотреть видео и обзор матча Лиги чемпионов 2020/2021

Ювентус — Барселона 0-2

Ювентус: Войцех Щесны, Даниил Луис да Силва, Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Федерико Кьеза, Адриен Рабио, Родриго Бентанкур (Бернардескі, 83 хв), Пауло Дыбала, Деян Кулусевски (Маккени 75), Альваро Мората.

Барселона: Нето, Клеман Ленгле, Хорди Альба, Рональд Араухо (Бускетс 46), Роберто, Фрэнки де Йонг, Миралем Пьянич, Лионель Месси, Усман Дембеле (Фати 75), Педри (Брайтвейт, 93 хв), Антуан Гризманн (Фирпо, 89).

Гол: Дембеле, 14 мин, Месси 90 мин

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Туринский Ювентус в рамках 2 тура Лиги Чемпионов поступился испанской Барселоне.

Матч начался с активных атак барселонцев. На 14 минуте Дембеле получил пас от Месси, протащил мяч и отправил его в дальний угол с рикошетом от вратаря.

Во втором тайме туринцы перехватили инициативу и начали активно атаковать. Главным неудачником матча можно назвать Мората. Он трижды попадал в ворона каталонцев, но все голы отменял судья после просмотра VAR-камер.

На 90-й минуте Бернардески сбил Фати в штрафной. Судья Маккели отметил одиннадцатиметровый. Его аккуратно реализовал Лионель Месси.

После победы Барселона возглавила группу G с шестью очками. Вторым идет Ювентус, в активе которого три пункта.

Ференцварош — Динамо

Ференцварош и Динамо Киев сыграли второй матч в квартете G. Матч состоялся 28 октября на стадионе Групама Стадион в Будапеште и закончился ничьей.

Единственный раз команд играли в далеком 1975 году в рамках финального матча Кубка обладателей кубков УЕФА. Тогда победа была за бело-синими — 3:0.

После ничьей, Динамо занимает третье место в группе G с одним очком. Замыкает таблицу Ференцварош.