Ювентус- Барселона: дивитися відео і огляд матчу Ліги чемпіонів 2020/2021

Ювентус – Барселона 0-2

Ювентус: Войцех Щесни, Данило Луїс да Сілва, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччі, Меріх Демірал, Федеріко К’єза, Адрієн Рабіо, Родріго Бентанкур (Бернардескі, 83 хв), Пауло Диба, Кулусевскі (Маккені 75), Альваро Мората.

Барселона: Нето, Клеман Ленгле, Хорді Альба, Рональд Араухо (Бускетс 46), Роберто, Френкі де Йонг, Миралем П’янич, Ліонель Мессі, Усман Дембеле (Фаті 75), Педрі (Брайтвейт, 93 хв), Антуан Грізманн (Фирпо, 89).

Гол: Дембеле, 14 хв, Мессі, 90 хв

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Туринський Ювентус в рамках 2 туру Ліги Чемпіонів поступився іспанській Барселоні.

Матч розпочався з активних атак барселонців. На 14 хвилині Дембеле отримав пас від Мессі, протягнув м’яч і відправив його в дальній кут з рикошетом від воротаря.

У другому таймі туринці перехопили ініціативу та почали активно атакувати. Головним невдахою матчу можна назвати Альваро Морату. Він тричі влучав у ворона каталонців, але усі голи відміняв суддя після перегляду VAR-камер.

На 90-й хвилині Федеріко Бернардескі збив Фаті в штрафному майданчику. Суддя Маккелі вказав на одинадцятиметровий. Його акуратно реалізував Ліонель Мессі.

Після перемоги Барселона очолила групу G з шістьома очками. Другим є Ювентус, в активі якого три пункти.

Ференцварош – Динамо

Ференцварош та Динамо Київ зіграли другий матч у квартеті G. Матч відбувся 28 жовтня на стадіоні Групама Арена у Будапешті і закінчився нічією.

Єдиний раз команд грали у далекому 1975 році в рамках фінального матчу Кубка володарів кубків УЄФА. Тоді перемога була за біло-синіми – 3:0.

Після нічиєї, Динамо займає третє місце у групі G з одним очком. Замикає таблицю Ференцварош.