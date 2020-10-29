Украинский боксер Александр Усик высказался по поводу поражения своего соотечественника Василия Ломаченко в поединке с американцем Теофимо Лопесом.

— Я не разговаривал с ним о поединке. Мне это не нужно. Я просто хотел увидеть его глаза и узнать, как он себя чувствует. С ним все хорошо. Я увидел, что его внутреннее состояние сдержанное. Теофимо немного помогли судьи, но это неважно. Мы знаем, что у Василия проблемы с плечом были в лагере. Поэтому все нормально. Сменим амуницию, залижем раны и вернемся, — сказал Усик.

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17 октября Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей — 116:112, 117:111, 119:109.

21 октября стало известно, что Василий Ломаченко вышел на ринг с травмой плеча против американца Теофимо Лопесом. Промоутер украинца Боб Арум не знал о его травмы.

Спортсмена прооперировали в понедельник, 19 октября. По словам хирурга, операция не создаст проблем с восстановлением карьеры.

Источник: iFL.TV