Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал информацию о том, что экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко боксировал с травмой плеча в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
— Больше похоже на чистую ложь, нежели на весомые аргументы по поводу поражения. Очевидно, что вместо того, чтобы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания. Мы все прекрасно видели, как Василий с легкостью отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и где угодно во время своего подготовительного лагеря, — написал Иван в соцсети Instagram.
Также 34-летний Редкач добавил, что Ломаченко в своих интервью говорил, что он никогда не выкладывался на все 100%, как перед поединком с Лопесом.
— Он четко говорил, что отдохнул год, чувствует себя отлично, никаких травм нет и тому подобное. Вранье однозначное.
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Впрочем, Редкач отметил, что если информация с травмой перед боем является правдивой, то это плевок в лицо всему профессиональному боксу.
— Допустим, что это не ложь, и травма была. В этом случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на главный бой не только для Василия, но и для них в жизни, могли выпустить бойца с травмой? Что это? Клоунада? Плевок в лицо всему боксу? Плевок и насмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика, который не слушается своего отца? Это просто цирк, хотя даже не смешно — это низко, — добавил Редкач.
В заключении спортсмен вспомнил случай с филиппинским боксером Мэнни Пакьяо, которому грозил срок за решеткой или большой штраф за то, что он скрыл информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мейвезером.
— Такие правила штата Невада. А может команда Василия скопировали именно это случай? Тогда стоит команде и Василию вернуть деньги всем тем, кто ставил на его победу, — написал Иван.
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Похоже больше на чистое враньё нежели чем на весомые доводы к проигрышу. Очевидно, что вместо того что бы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению. Мы все прекрасно видели как Василий с лихвой отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительного лагеря. Более того, Василий говорил что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, и не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т.д. И т.п. Враньё однозначное! НО, допустим что это не враньё и травма имела место быть. В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой не только для Василия но и для них в жизни, могли выпустить бойца с ТРАВМОЙ! Что это…клоунада? Плевок в лицо всему боксу? Плевок и усмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика который не слушается своего папу? Это просто цирк, хотя даже не смешно; это низко. И давайте не будем забывать, что Мэнни Пакьяо мог сесть в тюрьму, и му грозил срок от 1 до 4 лет или крупный штраф за то утаил информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мэйуэзером. Таковы правила штата Невада. А может команда Василия с Василием скопировали именно это случай?…. тогда стоит команде и Василию вернуть деньги всем тем, кто ставил на победу Василия. В любом случае, правда это или ложь; это неуважение к своему сопернику, подстава своей команды, неуважение к комиссии бокса штата Невада и своим болельщикам. #myopinion #only
21 октября стало известно, что Василий Ломаченко вышел на ринг с травмой плеча против американца Теофимо Лопесом. Промоутер украинца Боб Арум не знал о его травмы.
Спортсмена прооперировали в понедельник, 19 октября. По словам хирурга, операция не создаст проблем с восстановлением карьеры.
Фото: Ivan Redkach