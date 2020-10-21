Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал информацию о том, что экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко боксировал с травмой плеча в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

— Больше похоже на чистую ложь, нежели на весомые аргументы по поводу поражения. Очевидно, что вместо того, чтобы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания. Мы все прекрасно видели, как Василий с легкостью отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и где угодно во время своего подготовительного лагеря, — написал Иван в соцсети Instagram.

Также 34-летний Редкач добавил, что Ломаченко в своих интервью говорил, что он никогда не выкладывался на все 100%, как перед поединком с Лопесом.

— Он четко говорил, что отдохнул год, чувствует себя отлично, никаких травм нет и тому подобное. Вранье однозначное.

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Впрочем, Редкач отметил, что если информация с травмой перед боем является правдивой, то это плевок в лицо всему профессиональному боксу.

— Допустим, что это не ложь, и травма была. В этом случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на главный бой не только для Василия, но и для них в жизни, могли выпустить бойца с травмой? Что это? Клоунада? Плевок в лицо всему боксу? Плевок и насмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика, который не слушается своего отца? Это просто цирк, хотя даже не смешно — это низко, — добавил Редкач.

В заключении спортсмен вспомнил случай с филиппинским боксером Мэнни Пакьяо, которому грозил срок за решеткой или большой штраф за то, что он скрыл информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мейвезером.

— Такие правила штата Невада. А может команда Василия скопировали именно это случай? Тогда стоит команде и Василию вернуть деньги всем тем, кто ставил на его победу, — написал Иван.

21 октября стало известно, что Василий Ломаченко вышел на ринг с травмой плеча против американца Теофимо Лопесом. Промоутер украинца Боб Арум не знал о его травмы.

Спортсмена прооперировали в понедельник, 19 октября. По словам хирурга, операция не создаст проблем с восстановлением карьеры.

Фото: Ivan Redkach