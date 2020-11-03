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Факты / Спорт

Даже белая роза имеет черную тень: звезда UFC ВанЗант показала фото топлесс

Боец ММА Пейдж ВанЗант, которая выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), опубликовала новый снимок в соцсети Instagram.

На фото американская спортсменка лежит на диване, раздевшись по пояс и прикрываясь вязаным пледом.

— Даже белая роза имеет черную тень, — подписала снимок 26-летняя Пейдж.

 

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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Пользователи оценили снимок спортсменки на 67,5 тыс. лайков. В комментариях под публикацией поклонники спортсменки оставили более полусотни комментариев, среди которых: Огненный снимок, Ты невероятная, Красиво и смело, Королева и другие.

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Последний раз ВанЗант выходила в октагон на Бойцовском острове в рамках турнира UFC 11 июля, где она уступила 27-летней бразильянке Аманде Рибас. Это был ее последний бой в промоушене по контракту.

 

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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Всего у американки в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.

Впоследствии Пейдж объявила, что переходит в лигу кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. С 2020 года турниры под эгидой BKFC транслируют на стриминговом сервисе DAZN.

Фото: Paige VanZant

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