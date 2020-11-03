Боец ММА Пейдж ВанЗант, которая выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), опубликовала новый снимок в соцсети Instagram.
На фото американская спортсменка лежит на диване, раздевшись по пояс и прикрываясь вязаным пледом.
— Даже белая роза имеет черную тень, — подписала снимок 26-летняя Пейдж.
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Пользователи оценили снимок спортсменки на 67,5 тыс. лайков. В комментариях под публикацией поклонники спортсменки оставили более полусотни комментариев, среди которых: Огненный снимок, Ты невероятная, Красиво и смело, Королева и другие.
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Последний раз ВанЗант выходила в октагон на Бойцовском острове в рамках турнира UFC 11 июля, где она уступила 27-летней бразильянке Аманде Рибас. Это был ее последний бой в промоушене по контракту.
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Всего у американки в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.
Впоследствии Пейдж объявила, что переходит в лигу кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. С 2020 года турниры под эгидой BKFC транслируют на стриминговом сервисе DAZN.
Фото: Paige VanZant