24-летняя Саванна През — бельгийская фитнес-модель и инструктор, которая в 2015 году стала чемпионкой IFBB Belgian Bikini. Вскоре после этого она подписала контракт с брендом Body Engineers.

Несмотря на не очень большой рост Саванна в детстве занималась баскетболом, но в 17 лет пришла в тренажерный зал и открыла для себя фитнес.

— В течение десяти лет я играла в баскетбол за разные команды. Я все еще считаю, что это очень интересный вид спорта, но я искала такой вид спорта, который не будет сковывать меня обязательствами касательно тренировок в определенные дни и часы, — рассказала как-то девушка.

Сначала девушка появлялась в тренажерном зале 2-3 раза в неделю только для поддержания формы, но не видела заметных изменений. Затем Саванна подружилась с другими представителями мира фитнеса и бодибилдинга, а ее новые друзья показали ей несколько упражнений и дали рекомендации по питанию.

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В 2014 году она впервые приняла участие в чемпионате Бельгии, где заняла второе место, а первую победу в категории фитнес-бикини През получила на Flex Cup-2014. Саванна продолжила успешно выступать на национальных соревнованиях по бодибилдингу и фитнес-бикини, а параллельно начала вести собственную страницу в Instagram.































































Накачанные ноги — это сексуально: модель Саванна През покорила фитнес-индустрию / 16 фотографий

В интернете девушка стала настоящей сенсацией, а ее телосложением восхищались во всем мире. Сейчас на ее страницу в Instagram подписано более 800 тыс. пользователей. Особенно на снимках фолловеры обращают внимание на ее накачанные ноги, что не совсем типично для девушек.

— Кто сказал, что девушки с сильными ногами выглядят как мужчины? Никогда не слушайте этих неудачников! Сильные ноги демонстрируют силу и на мой взгляд, сексуальность. Неужели вы позволите кому-то разрушить ваши мечты?, — написала она под одним из постов.

В отличие от других культуристов и спортсменов из бикини, Саванна занимается в зале каждый день.

Источник: Greatest Physiques

Фото: SAVANNAH PREZ