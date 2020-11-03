Боєць ММА Пейдж ВанЗант, яка виступала в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC), опублікувала новий знімок у соцмережі Instagram.

На фото американська спортсменка лежить на дивані, роздягнувшись до пояса та прикриваючись в’язаним пледом.

— Навіть біла троянда має чорну тінь, – підписала знімок 26-річна Пейдж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant) 1 Ноя 2020 в 9:43 PST

Користувачі оцінили знімок спортсменки на 67,5 тис. вподобань. У коментарях під публікацією шанувальники спортсменки залишили понад півсотні коментарів, серед яких: Вогняний знімок, Ти неймовірна, Красиво та сміливо, Королева тощо.

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Востаннє ВанЗант виходила в октагон на Бійцівському острові в рамках турніру UFC 11 липня, де вона поступилася 27-річній бразилійці Аманді Рібас. Це був її останній бій у промоушні за контрактом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant) 10 Июл 2020 в 8:54 PDT

Всього в американки у змішаних єдиноборствах вісім перемог та п’ять поразок.

Згодом Пейдж оголосила, що переходить до ліги кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championship. З 2020 року турніри під егідою BKFC транслюють на стрімінговому сервісі DAZN.

Фото: Paige VanZant