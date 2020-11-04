Двукратный участник Матча всех звезд НБА Эдди Джонсон, выступавший за Атланта Хокс, умер в возрасте 65 лет в исправительном учреждении Санта-Роза в Милтоне, штат Флорида.

Джонсон умер еще 26 октября, но его смерть морг города Лисбург подтвердил лишь 3 ноября.

В тюрьме Санта-Роза Джонсон отбывал пожизненное наказание за изнасилование восьмилетней девочки. Причиной смерти бывшего баскетболиста стала болезнь, но какая именно не уточняется. Его похоронят на кладбище в городке Вирсдейл, что во Флориде.

Эдди Джонсон в 1977 году был выбран под третьим номером на драфте НБА Атлантой Хокс. В этом клубе он провел девять из десяти сезонов НБА и дважды был участником Матча всех звезд — в 1980 и 1981 годах, набирая в среднем 19 очков за игру.

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Во время выступлений за Атланту Джонсон получил прозвище Быстрый Эдди. В 1986 году ястребы обменяли его в Кливленд Кавальерс, а те впоследствии отправили в Сиэтл Суперсоникс.

За карьеру он набирал в среднем 15,1 очка за игру и делал 5,1 передачи, а в течение сезона 1980/81 достиг высоких 19,1 очка за игру.

В 1987 году Джонсона пожизненно исключили из НБА за употребление кокаина. В 2008 году, когда мужчине было 53 года, его приговорили к пожизненному заключению после того, как признали виновным в изнасиловании восьмилетней девочки.

Источник: NBA