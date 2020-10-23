Бывшего бойца смешанных единоборств Шамиля Адбулмуслимова застрелили в Дагестане.

Инцидент произошел в одном из кафе города Хасавьют, где отдыхал 35-летний спортсмен. В заведение зашли его односельчане, отец и сын Мургамудин и Шамиль Мурагисовы и выстрелили в спортсмена.

Читайте: В Бразилии футболист зарезал президента бывшего клуба

По информации Telegram-канала Baza, Адбулмуслимов конфликтовал с семьей Мурагисовых относительно земельного участка.

Мужчины долго спорили, после чего Мурагисов и его сын покинули кафе, но впоследствии вернулись с оружием и расстреляли Адбулмуслимова. Также они устроили драку с друзьями убитого.

Полиция задержала обоих мужчин непосредственно в кафе и они уже дали показания.

Последний раз Шамиль Абдулмуслимов выходил в октагон в 2013 году. Его самым известным соперником был Шамиль Абдурахимов, который подписал контракт с UFC и сейчас выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате.

В США во время пикника застрелили боксера

22-летнего американского боксера Дэнни Гонсалеса убили во время семейного пикника. Трагедия произошла 7 сентября в Морено-Валли, штат Калифорния.

На улице к спортсмену подошел неизвестный мужчина и открыл огонь. В результате полученных огнестрельных ранений Гонсалес скончался.

Источник: Baza