Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА Едді Джонсон, який виступав за Атланта Гокс, помер у віці 65 років у виправній установі Санта-Роза у Мілтоні, що у штаті Флорида.

Джонсон помер ще 26 жовтня, але його смерть морг міста Лісбург підтвердив лише 3 листопада.

У в’язниці Санта-Роза Джонсон відбував довічне покарання за зґвалтування восьмирічної дівчинки. Причиною смерті колишнього баскетболіста стала хвороба, але яка саме не уточнюється. Його поховають на кладовищі у містечку Вірсдейл, що у Флориді.

Едді Джонсон у 1977 році був обраний під третім номером на драфті НБА Атлантою Гокс. У цьому клубі він провів дев’ять із десяти сезонів НБА і двічі був учасником Матчу всіх зірок – у 1980 та 1981 роках, набираючи в середньому 19 очок за гру.

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Під час виступів за Атланту Джонсон отримав прізвисько Швидкий Едді. У 1986 році яструби обміняли його у Клівленд Кавальєрс, а ті згодом відправили у Сіетл Суперсонікс.

За кар’єру він набирав у середньому 15,1 очки за гру та робив 5,1 передачі, а протягом сезону-1980/81 досяг високих 19,1 очка за гру.

У 1987 році Джонсона довічно виключили з НБА за вживання кокаїну. У 2008 році, коли чоловіку було 53 роки, його засудили до довічного ув’язнення після того, як визнали винним у зґвалтуванні восьмирічної дівчинки.

Джерело: NBA